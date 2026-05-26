筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第47回は「3軍韓国遠征で最初の夜」。

☆岩崎峻典投手、田上奏大投手、飛田悠成投手＝買い物とカフェとサムギョプサル

履正社の同級生2人に仲が良い飛田が加わり3人で過ごした。まずは韓国の人気コスメショップ「OLIVE YOUNG」でショッピング。田上は空港で没収されて、日本から持ち込めなかったスキンケアグッズを調達した。カフェでは岩崎が「ゼロバニラ」というドリンクを注文。「甘くなさそうな名前やのに甘すぎた」と失敗談を口にした。＜ちなみに＞サムギョプサル店でおいしさに感動していたら、豚肉を追加でたくさんサービスしてくれた。

☆アルモンテ内野手、エミール外野手＝ハンバーガー店

ホテルでの夕食に2人の大好物のパスタがなかったため、そろってハンバーガー店へ。アルモンテは「チキンがめっちゃおいしかった」と大満足。減量中のエミールは「チキンがパリパリでおいしかった。でも、太っちゃうからいっぱいは食べてないよ」と自己管理の意識の高さをアピールした。＜ちなみに＞アルモンテを取材した時に通訳してくれたのはエミール。