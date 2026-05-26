「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

歴代最多のダービー６勝を挙げる武豊は２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝やＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・竹内涼真（３３）、見上愛（２５）と出席。今週末に行われる競馬の祭典への思いを語った。

今年は自身の手綱で青葉賞を制し、祭典切符をつかみ取ったゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑）で参戦。「いよいよダービーが来た。われわれ競馬関係者全員の目標であり、夢であるレースなので、すごくいい緊張感を持っています」と心境を吐露。「６回勝ちましたが、何回勝ってもまた勝ちたいレース。７勝目を目指して頑張ります！」と集まったファンの前で高らかに宣言した。

一方、ジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡）でダービー初制覇を狙うのが坂井。当日の３１日は自身２９回目の誕生日。「今年はダービーの日が誕生日。直近は３着、２着と来ているので、次は１着です！」と声を弾ませたが、隣のレジェンドが「そんな甘くないよ（笑）」と即ツッコミ。大先輩から“ダービーの洗礼”を浴びていた。