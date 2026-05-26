爪とぎポールの前に座り、一生懸命カリカリとぎ始めた子猫。でも、なぜかその目線はこちらに向いたまま……。まんまるの瞳でじっと見つめながら爪をとぐ、その姿が「イヤァぁぁぁぁかわいぃぃぃ」「可愛すぎると苦しくなる」と話題を集めています。記事執筆時点で14.7万再生・1.8万いいねを突破しました。

【動画：一生懸命『爪とぎをする子猫』を見ていると…『まさかの行動』】

爪とぎを始めたら…

TikTokアカウント「うにの毎日（@uninomainichi124）」に投稿されたのは、ミヌエットのうにくんが爪とぎポールに挑戦する様子。ポールの前にちょこんと座ったうにくん、小さなお手手をポールにかけてカリカリカリ……と一生懸命爪をとぎ始めます。

ところが、手はせっせと動かしているのに、その視線は投稿主さんの方へ一直線。まんまるの目でじっとこちらを見つめたまま、カリカリカリカリ……。「あれ、うにくん、どうしたの？」と思わず声をかけたくなってしまいます。

「ねぇ見てる？」な視線に悶絶

しばらくして、やっとポールの正面に向き直り、爪とぎに集中しはじめたうにくん。「ああよかった、集中できてる」と思ったのもつかの間、再びこちらにひょいっと顔を向けたとのこと。そして、動きをぴたっと止め、再びこちらをじっと見つめてきたそうです。

その目はまるで「ねぇ、ちゃんと見てた？」と確認しているかのよう。じっとその場から動かず、投稿主さんをじーっと見つめるうにくんに、「うん、うん、見てるよ」とデレデレしながら答えたくなってしまいます！

実は…パパに教えてもらった爪とぎだった！

実はうにくん、爪とぎポールの使い方をパパに教えてもらっていたのだとか。パパがポールをカリカリして見せると、うにくんも低い姿勢で一生懸命、見よう見まねでカリカリ！

そんな健気な練習の末に身につけた爪とぎだったから、「ねぇ見て？上手でしょ？」と自慢したくなってしまったのかもしれませんね。

この愛しすぎる姿には、「すごいでちょ！」「おぬし、わかっておるな、自分の可愛ちゃを」「なんやこの生き物！可愛すぎやろ」「うん、うん、見てるよ」など、温かいコメントが次々と寄せられています。

TikTokアカウント「うにの毎日」では、ミヌエットのうにくんが、寝たり遊んだりおトイレしたり……そんな愛しい日常が詰まっています。ぜひのぞいてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うにの毎日」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。