香箱座りでくつろいでいた猫が、苦手な人を見つけた途端に…？正直すぎるお耳が可愛らしいと、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33.8万再生を突破し、「なんて滑らかな動き♡同時に瞳孔も大きくなったりしててさらに可愛い♡♡」「お耳だけで感情表現wわかりやすい」といった声があがりました。

【動画：『苦手な人』が目の前に現れたら、猫は……分かりやすすぎるリアクション】

ちょっぴりツンデレなヨンスちゃん

Instagramアカウント「@shin_yon_yokon」に投稿されたのは、キジトラの「ヨンス」ちゃんが、お耳だけで豊かに感情を表現する姿をとらえた動画です。

ヨンスちゃんは甘えたかと思えば、近寄りすぎると容赦のない威嚇をしてくる、ちょっぴりツンデレな女の子。3年前、飼い主さんのお姉さんのご友人宅で、子猫を隠して育てていたところを保護されたのだそう。

保護された当初、子猫たちが丸々としていたなか、お母さんのヨンスちゃんだけはガリガリに痩せていたのだとか。人にもあまり慣れていなかったそうですが、そんなヨンスちゃんを心配した飼い主さんは、引き取ることを決めたのだといいます。

お耳で語ります

ある日、香箱座りをしていたというヨンスちゃん。ところが、ヨンスちゃんがちょっぴり苦手としている人がひょっこり顔を出した途端、それまでピンと立っていたお耳が一気にぺたんと寝て、まさかの"イカ耳"に変身。瞳孔もまんまるに開いてしまったのだとか。

その後もヨンスちゃんは、お耳を立てたかと思えばまたイカ耳になったりと、せわしなくお耳を動かしていたそう。

この表情が見たくて…♡

苦手な気持ちがあまりにも露骨に出てしまうヨンスちゃんですが、その正直すぎるお耳の動きは、なんとも言えず可愛らしいです。実は嫌われているというご本人も、この表情が見たくて、わざと顔を出したり引っ込めたりしているのだとか。感情がダダ漏れなヨンスちゃんのお顔に、思わず頬がゆるんでしまいます。

ヨンスちゃんの見事な感情表現に、3.1万件を超える高評価がついたこのリールには「凄ーい！耳と鼻と目元が全てを物語っていますよね！表現が分かりやすくて可愛い～♡♡」「すごい可愛いだけじゃなく。近未来の進化系コミュニケーション方法～」「めちゃくちゃ可愛い♡♡ずっと見てられますねw」「み、耳が……か、可愛すぎる……」「もー嫌やんwおもろいやんwそんなおもちゃ欲しい♡」「イカ耳可愛い～♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@shin_yon_yokon」では、先輩猫の黒猫「しんべえ」くんが大好きなヨンスちゃんと、その重すぎる愛情を一心に受けるしんべえくんの、微笑ましい日常を楽しめます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@shin_yon_yokon」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。