白髪ぼかすなら → 黒より、コッチ推し！【40・50代】垢抜け叶う♡「くすみヘア」

白髪が気になり始めたら無理に隠さず、ナチュラルにぼかす選択を取り入れてみて。くすみ系カラーやハイライトを合わせることで、白髪が髪全体になじみやすくなり、やわらかく上品な印象に仕上がります。今回は、白髪を前向きに活かしながら、こなれ感を楽しめるスタイルをご紹介します。

ブリーチなしのグレージュカラー

白髪率60％ほどの髪に、ブリーチやハイライトを一切使わず仕上げたグレージュ系カラー。無理に隠すのではなく、白髪を活かしながらベースを育てていくことで、ナチュラルでやわらかな印象に。脱色剤を使わなくてもふんわりとした明るめカラーを楽しめるのが魅力。伸びてきた白髪も気になりにくく、上品で垢抜けたスタイルが叶うかも。

赤みを抑えた透明感カラー

グレー系のくすみカラーは、落ち着いた雰囲気とやわらかさを両立できる大人向けのカラーです。脱白髪染めをすることで、白髪染めを重ねた髪に出やすい赤みをカバーしながら、透明感のある印象へ導いてくれます。あえて白髪を残すことで暗めのトーンでも重たく見えにくく、光に当たるたびに繊細なニュアンスを感じられるのも魅力。派手になりすぎず、上品な抜け感を楽しみたい40・50代におすすめのスタイルです。

華やかなハイライトのアッシュ系カラー

8レベルのアッシュ系カラーをベースに、細めと太めのハイライトをミックスしたデザイン。肌をきれいに見せてくれるような、やわらかな透明感のある色味が魅力です。ハイライトによって自然な立体感と動きが生まれ、ストレートでもこなれた印象に。派手になりすぎず程よく華やかさをプラスできる、大人女性にぴったりのカラーです。

ダメージ最小限で上品なグレージュカラー

白髪をしっかり隠すのではなく、グレージュ系の色味とハイライトでナチュラルにぼかしたスタイル。細かく入れたハイライトが髪にやわらかな陰影をつくり、伸びてきた白髪も目立ちにくいのがうれしいポイント。透明感のあるグレージュが髪全体を軽やかに見せてくれるので、落ち着きのある中にもこなれた雰囲気を楽しめそう。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。