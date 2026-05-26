巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。今回は１軍での活躍を目指し、２軍で汗を流す新人野手にスポットを当てる。ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）＝中大＝、同５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝、同６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝、育成３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝、同５位・知念大成外野手（２６）＝オイシックス＝の２軍開幕から約２か月半を振り返る。（取材・構成＝加藤 翔平）

ファーム開幕から約２か月半。巨人のユニホームに袖を通した新人たちは、それぞれの課題と向き合う。

皆川は４月２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初安打した。２軍では打率２割５分５厘、１０打点。「１軍では１打席で勝負しなければいけない。一球で仕留められるように、打ち損じをしない打席を増やしていきたい」と向き合う。守備では外野の全ポジションを守り４補殺。走攻守でアピールを続け、１軍再昇格を狙う。

小浜は同２１日に１軍初昇格し、同日の中日戦（長野）でプロ初安打をマークした。２軍では打率２割５分６厘、２本塁打、１７打点。内野の複数ポジションを守れるユーティリティー性に加え、１２盗塁の俊足も魅力だ。「ミスの少ないプレーヤーにならないと１軍では活躍できない。必要としてもらった役割で、持っているものを出せるように」。Ｇタウンの試合後は連日特守を行うなど、強みに磨きをかけている。

藤井は２軍開幕から先発出場した全試合で４番を任され打率２割２厘、１本塁打、１３打点に守備では５失策。攻守に課題を残しているものの、伸びしろは十分。「自分がチームで一番下手なので練習するしかない。試合に出してもらっているからには貢献したいし、覚悟を持って取り組まないといけない」と休養日も室内練習場に現れ、黙々とバットを振り込む。

松井蓮は３軍戦２３試合に出場して打率２割４分１厘、８打点。プロとして一年間戦い抜く体作りに励み、体重は４キロ増と成果が出ている。会田３軍監督は「思い切りがいいし、すごく楽しみ」と期待。将来の正捕手を目指して経験を積む。

知念は４月１７〜２１日の２軍戦で４試合連続マルチ安打とアピールしたが、同２２日の西武戦（Ｇタウン）の守備でフェンスに激突して負傷。今月２２日の３軍戦で復帰した。「僕に与えられるチャンスや時間は多くない」と、早期の支配下を目指す。