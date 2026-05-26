◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

競馬の祭典、第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）に、右鎖骨骨折から復帰する岩田康誠騎手（５２）＝栗東・フリー＝が、騎手時代にダービー３勝の福永祐一調教師（４９）＝栗東＝の管理するアスクエジンバラと挑む。コラム「熱血！！競馬道」特別版で、自身２度目の頂点を狙う思いを熱くつづった。

いよいよ、アスクエジンバラと挑む日本ダービーです。栗東トレセンが休みだった２５日も会いに行きました。機嫌が良さそうでしたし、何より元気いっぱい。ホッとひと安心しました。

皆さんが気になるのは鎖骨を骨折した右肩の状態でしょう。今月１７日。あの落馬した瞬間【注１】から意識はなく、気づいた時は病院の診察台でした。ただ、右手を握った時の感覚はしっかり伝わり、頭も足も首も問題ない。これなら大丈夫―。すぐに決めました。

あとは１分でも１秒でも早く治すだけ。２日後の１９日に患部を固定するプレートを入れる手術を受け、２３日から調教に戻りました。異物が入っているだけに、多少の違和感はあります。ただ、負荷をかけた２４日の追い切りで右腕をしっかり動かしましたが、今も痛みはありません。

自分の感覚では、たかが鎖骨一本なんです。まだ地方騎手時代の０４年１２月。園田競馬場でゲートを出た直後、前のめりに頭から落馬しました。地面に叩きつけられた瞬間、首から下の力がフワッと抜けたような感触。あれは今でも頭をよぎることがあります。頸髄（けいずい）のけがで１か月も下半身が動かない。感覚がない。「もうジョッキーはできない…」と絶望感しかありませんでした。あのつらさに比べれば、今回は全然です。

決して一人じゃありません。骨折後に電話した福永調教師、広崎（利洋）オーナーは２人とも「待っています」と。本当にうれしかった。そして、何よりエジンバラが待ってくれている。昨秋から約８か月、追い切りだけでなく、それ以外の軽い調教もほぼ乗ってきました。つきっきりで、苦楽をともにした相棒と祭典へ向かえる。騎手として、こんな幸せなことはないですし、これが最後かもしれません。

今は３０代から４０代前半の頃のようにＧ１で次々とオファーは来ません。世間から「もう終わった騎手」と聞くこともあります。ただ、技術や体力は当時以上。何より、馬を思う気持ちも誰にも負けない。人間が押しつけるのではなく、同じ目線で向き合いたいんです。

Ｇ１は人と馬が一緒にならないと取れません。しかも、ダービーなんです。１２年のディープブリランテ【注２】も中間からつきっきりの調整を志願しました。あの鼻差は気持ちの勝利だと思います。今回はあの時の感覚と重なるんです。

先週末は競馬に乗れず、早朝からエジンバラの馬上でより多くの時間を過ごせました。この骨折はもっと向き合えよということなのかな、と今は思っています。ずっと見てきた舞台まで、あと５日。１秒も無駄にはできないし、とにかく悔いを残したくない。究極の人馬一体を目指して、自分ができるすべてを注ぎ込みます。（ＪＲＡ騎手）

【注１】１７日の京都３Ｒで騎乗していたウィムーヴが１コーナー手前で故障を発症。落馬で叩きつけられ、後続の馬とも接触し、右鎖骨を骨折する重傷を負った。

【注２】岩田康はＮＨＫマイルＣで騎乗停止処分を受け、ダービーまでの３週間は栗東で調教に騎乗し続けた。レースは好位から早めに抜け出したが、外からフェノーメノが強襲。何とか鼻差でしのいだ。

◆Ｇ１で健闘の実力馬 アスクエジンバラはメンバーで最多キャリアの８戦を誇る。皐月賞を１２番人気で４着と好走し、逃げ切ったロブチェンとは０秒３差だけ。同じ舞台でＧ１初挑戦だった昨年末のホープフルＳでも９番人気ながら３着と健闘。世代上位の実力を示してきた。

◆けがを乗り越えて活躍した主なアスリート

▼野球・金本知憲 ０４年７月２９日の中日戦で左手首に死球を受けたが、翌３０日の巨人戦に座薬と痛み止めの注射をして臨んで右手一本でヒットを打った（後に骨折が判明）。１４９２試合連続フルイニング出場がギネス記録に認定され、「鉄人」の異名を持つ。

▼サッカー・宮本恒靖 ０２年５月３０日、Ｗ杯開幕を翌日に控えた練習試合で相手選手と接触して鼻骨骨折。フェースガードを着用、日本代表初のベスト１６入りに貢献。「バットマン」として話題を呼んだ。

▼スノボ・平野歩夢 ２６年２月のミラノ・コルティナ五輪に向けた１月１７日、スイスでのワールドカップで板が折れるほど激しく転倒し、骨盤など複数箇所を骨折。五輪では予選を突破し、２月１３日（日本時間１４日）の決勝でも高難度の大技を出して転倒もしたが７位入賞。

◆岩田 康誠（いわた・やすなり）１９７４年３月１２日、兵庫県生まれ。５２歳。９１年に地方の兵庫競馬でデビュー。兵庫リーディングに４度輝き、２００６年からＪＲＡに移籍。１１、１２年にはＪＲＡ賞の最多勝利騎手賞を獲得する。ＪＲＡ通算１８６１勝。重賞はＧ１２５勝を含む１１６勝。海外でも１２、１３年の香港スプリント（ロードカナロア）などＧ１勝利がある。次男の岩田望来（みらい）もＪＲＡ騎手。