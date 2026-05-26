スポーツ報知評論家の金村義明氏が２５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。ここまで５試合全てでヒットを放ち、打率４割９厘、１本塁打、５打点の成績を残している阪神・立石正広内野手のすごさを語った。ドラフト１位が快音を響かせると、ベンチが盛り上がることに触れ「チームメートが大騒ぎしているぐらい。人間的にも好かれているんやろうな」と人柄も含めた存在感に太鼓判を押した。

金村氏は今年２月のＷＢＣ日本代表合宿に出向いた際に、阪神・森下から立石の潜在能力の高さと、何事にも動じない鋼のメンタルについて聞いていたという。２人は立石の入団前から都内のトレーニング施設「ＲＥＢＡＳＥ」に通う間柄だった。「マイペースやで。森下が言うてたもん。『１０年選手みたいな雰囲気で練習している』って」と明かした。

阪神は２６日からの交流戦開幕で日本ハムを甲子園で迎え撃つ。立石にとっては、阪神、広島とともにドラフトで指名してくれた因縁の球団。金村氏は「（日本ハムが）逃した魚は大きいなあ。この（巨人戦の）３連勝は立石のおかげと言っても過言ではない。高橋遥人もやや疲れが見えてきたところを救ったのが、この立石よ！」と称賛していた。