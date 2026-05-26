ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅のテレビ出演が発表された。

２６日に放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）にゲスト出演し、ＭＣのタレント・明石家さんまと初対面。「住まいのトラブル１１０番」をテーマにトークを繰り広げる。

高梨が「８歳から（ジャンプを）始めて、２１年くらいです」と言うと、さんまは“ジャンプ”に掛けたコメントで高橋を笑わせる。

最初のテーマ「マジかよ！と思った自宅のトラブル」では、高梨が多忙な競技生活の中での住まいの悩みを告白。高梨は現在スロベニアに拠点を置いているため、日本にいるのは２か月くらいという。日本を発つ際には必ず大掃除をするものの、２、３か月後に帰ってくると必ず汚れている場所があるため「掃除から始めて、掃除に終わり、毎日掃除」「結構ストレス」と明かす。

そんな高梨にさんまとヒロミは「掃除してあげる」「住んであげる」とノリノリで提案。収納王子コジマジックからは、出かける前のある工夫で汚れが軽減する掃除テクニックが伝授されるも、さんまとヒロミからはクレームが―。

高梨は髪をおろしてメイクし、ロングスカート姿で雰囲気をガラリ。

ほかには王林、岡田結実、ケンドーコバヤシ、手越祐也、ニッポンの社長、松本薫、柳原可奈子、渡辺美奈代らが出演する。