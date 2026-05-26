松下由樹、“2度目”の町田啓太の母親役に 『タツキ先生は甘すぎる！』出演【コメントあり】
俳優の松下由樹が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）第8話にゲスト出演することが発表された。松下は、町田演じる浮田タツキの母親を演じる。
【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール『ユカナイ』を舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
実は今回、町田の母親役を演じるのは“2度目”だという松下。ドラマの印象には、「（町田本人の）優しさや物腰の柔らかさが、そのまま役柄になっている印象で、温かみのある素敵なドラマへの参加にうれしく思いました」と思いを明かした。
第8話では、『ユカナイ』のアトリエで休養するタツキの元に三雲（江口洋介）がやって来る。小さい頃に見た思い出の風景を描くことを三雲に提案されるが、子どもの頃の自分がフラッシュバックし、手が止まってしまう。
タツキの子ども時代を振り返る第8話を通して、松下は「タツキが子どもの頃、母親として普通にちゃんとした人生を歩めるようにとごく当たり前に思ってしまう価値観が、タツキには窮屈さを与え、子どもの本心に気付くことのできない難しさ、子どもの柔らかい心を大事にする難しさを感じました」とコメントを寄せた。
■松下由樹 コメント
町田啓太さんの母親役は今回で2度目になります。町田さんご本人の優しさや物腰の柔らかさが、そのまま役柄になっている印象で、温かみのある素敵なドラマへの参加にうれしく思いました。今回演じて感じたのは、タツキが子どもの頃、母親として普通にちゃんとした人生を歩めるようにとごく当たり前に思ってしまう価値観が、タツキには窮屈さを与え、子どもの本心に気付くことのできない難しさ、子どもの柔らかい心を大事にする難しさを感じました。舞台となるフリースクールは、ありのままの自分でいられる子どもたちの成長に毎話ハッとさせられます。第8話はタツキの幼少の頃が描かれます。ぜひご覧ください！
【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール『ユカナイ』を舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
第8話では、『ユカナイ』のアトリエで休養するタツキの元に三雲（江口洋介）がやって来る。小さい頃に見た思い出の風景を描くことを三雲に提案されるが、子どもの頃の自分がフラッシュバックし、手が止まってしまう。
タツキの子ども時代を振り返る第8話を通して、松下は「タツキが子どもの頃、母親として普通にちゃんとした人生を歩めるようにとごく当たり前に思ってしまう価値観が、タツキには窮屈さを与え、子どもの本心に気付くことのできない難しさ、子どもの柔らかい心を大事にする難しさを感じました」とコメントを寄せた。
■松下由樹 コメント
町田啓太さんの母親役は今回で2度目になります。町田さんご本人の優しさや物腰の柔らかさが、そのまま役柄になっている印象で、温かみのある素敵なドラマへの参加にうれしく思いました。今回演じて感じたのは、タツキが子どもの頃、母親として普通にちゃんとした人生を歩めるようにとごく当たり前に思ってしまう価値観が、タツキには窮屈さを与え、子どもの本心に気付くことのできない難しさ、子どもの柔らかい心を大事にする難しさを感じました。舞台となるフリースクールは、ありのままの自分でいられる子どもたちの成長に毎話ハッとさせられます。第8話はタツキの幼少の頃が描かれます。ぜひご覧ください！