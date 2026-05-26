球界レジェンドが「並ではない」と唸った“ファウル”――快進撃が続く阪神ドラ1・立石正広は何が凄いのか？　ロマン溢れる「史上最強の虎」が爆誕する期待感

巨人との3連戦で打率5割の乱れ打ち。立石はインパクト十分の活躍を見せた(C)産経新聞社

3球団が競合した“黄金ルーキー”は、やはり並ではなかった。昨秋に阪神からドラフト1位指名を受けた立石正広だ。

「いやはや、これが大型ルーキーの実力か」――。熱心な虎党たちですら唸るほどの打力を、22歳のスラッガーは披露し続けている。

【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ

右脚の肉離れで出遅れ、開幕から2軍で調整を続けていた立石は、一定の基準を満たしたと見た首脳陣からのゴーサインで今月19日の中日戦から1軍に昇格。同日のデビュー戦でいきなり金丸夢斗からプロ初ヒットを放つと、そこから19日の中日戦（倉敷）から1軍に昇格して以降、スタメンとして5試合に出場。打率.409（22打数9安打）、1本塁打、5打点、出塁率.409、長打率.591、OPS1.000と軒並みハイアベレージを叩き出している。

すでにSNS上で野球ファンの垂涎の的になっているポテンシャルは、百戦錬磨の名将も絶賛するほどだ。5月22日の巨人戦で、中継解説を務めた阪神前監督の岡田彰布氏、巨人前監督の原辰徳氏は、同日に5打数3安打と乱れ打った立石について揃ってポジティブに語った。

4回に立石が左前適時打を放った直後だった。岡田氏が「準備が良い。いつでもいける。ストライクゾーンに来た球は全部スイングできる。タイミングがちょっとズレると、ファウルで逃げれる」と技術力を絶賛すると、原氏もこう脱帽した。

「インハイの物凄い速いボールを『バンッ』と振りにいった。普通あれは詰まるんですけど、バックネット裏にファウルになる。あれを見て、私は『これは並ではないな』と思いましたね。（打席の）内容も完璧で、岡田、原よりも上かもしれない」

両レジェンドたちの言葉は、リップサービスの要素を含んでいるかもしれない。しかし、それが大げさではないと感じさせる活躍を続ける立石は、やはり圧巻である。