巨人・則本昂大投手（３５）が交流戦開幕となる２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）に先発する。チームの連敗阻止、移籍後初勝利を懸けて２５日はＧ球場で調整。今月は先制すれば８戦全勝となっているだけに「点数が入るまでまず辛抱していけたらなと。（カード頭で）相手もいい投手が来る。そこは我慢比べ」と粘りの投球を誓った。

昨季までパ・リーグの楽天で通算１２０勝、４８セーブを積み上げた右腕。同一リーグでの独り勝ち、独り負けなど、ゲーム差が大きく変動する可能性があるだけに「だからこそ１勝の重みがすごく大きくなる期間。少し短期決戦っぽい」と交流戦ならではのポイントにも意識を向けた。

ソフトバンク戦は先発、救援で通算６３試合に登板し２１勝２３敗。開幕投手を務めた１年目にデビュー戦で黒星（６回１／３で４失点）を喫した相手でもある。機動力のある周東らを警戒しつつ「パ・リーグにいた１３年間は『強者』のイメージがあった。でも、今年は今年なので」と快投に燃えた。

７連勝後に４連敗の阿部巨人。７回無失点と好投した前回１３日・広島戦（福井）以来の出番へ「自分の仕事をすれば勝つチャンスは生まれてくる。できることをやるだけ」。６度目の挑戦で、新天地での初白星を狙う。（堀内 啓太）