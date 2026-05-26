主人公｢なぜ自分は彼女のように生きられなかったのか｣→整形前の自分と同じ顔をもつブスがありのままの自分で人生を謳歌している姿に衝撃【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
美人になりたくて整形した朋美。美しい容姿で大学生活を謳歌していたある日、整形前の自分にそっくりな女の子と出会い、ありのままの姿で自分らしく生きる彼女を見て、なぜ自分は彼女のように生きられなかったのかと思い悩む。白梅僚人(@eiichi_manga)さんの漫画『同じ顔の女』は、ありのままの容姿も整形も両方認める展開が反響を呼んでいる。あらすじとともに、作者に制作秘話を聞いた。
整形して自己肯定感が上がり人生を楽しんでいた朋美は、ある日、整形前の自分の顔にそっくりな女の子を見かける。容姿のことで周囲からいじめられ、自分も自分を嫌いになってしまった過去を持つ朋美は、つい彼女を目で追ってしまう。
どんな生活をしているのかと後をついていくと、彼女はカフェに行ったりデパコスを買ったりとやりたいことを満喫していた。容姿を否定され自信がなかった朋美には考えられない行動だった。彼女はどうして自分のことを好きでいられるのか。本作は同じ顔をしていても生き方がまるで違う2人の女性を描いている。
■同じ苦しみを持つ人が楽になるように
制作のきっかけは、担当編集者からの「整形前の自分と同じ顔の人間が現れたらおもしろいのでは？」というアドバイスだ。主人公の心理描写について白梅さんは、自身が経験した苦しみとキャラクターの苦しみの共通点を探しながら執筆したと語る。「朋美という人間は本当にこの台詞を言うのか？」と常に考え、違和感があれば何度でも描き直したそうだ。
また、「周囲にブスと言われても自分のことが好き」なキャラクターは、常にカッコよく見えるように気をつけたという。好きなものを貫く人に憧れがあり、「個人的には常に『ええやん…』と思って描きました」と振り返る。
本作には13万件のいいねがつき、「いろんな幸せの形があっていい」などの声が寄せられた。「似た苦しみを持つ人が少しでも楽になればいいな」と願って描いたため、「ホッとした」「前向きになった」というコメントに涙が出るほどうれしかったと語る。どちらの生き方も正しいと背中を押す本作は、容姿に悩む人の心をアップデートしてくれるはずだ。
取材協力：白梅僚人(@eiichi_manga)
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