「俊輔さんがPK担当でいいのかって話」中村コーチ絶賛の日本代表戦士「アイドル」「キックは歴代世界トップ10に入る」【日本代表】
「昨日ホテルでの食事の席でスタッフのテーブルを見たら、レジェンドしかおらん。緊張するもん。僕が子どもの頃に憧れていた人たちしかいないし」
そう告白してくれたのが、菅原由勢だ。アシスタントコーチ陣──名波浩、齊藤俊秀、中村俊輔、前田遼一、長谷部誠の顔ぶれを見て、興奮を隠せなかったそうだ。
中村俊輔については「一方的に応援していた」だけで、ここまで接点はなかったという。その分、今回、“コーチと選手”の間柄になって「凄い楽しみ」だ。
「期待というか、俊輔さんがいてくれるだけで僕にとってはプラスになる。聞くべきことがあれば、聞きに行くだろうし。まだ話してないですけど、文字通りアイドル。そんな簡単に話しかけられないかもしれません（笑）」
中村は「PK担当」とも言われているが、「それでいいのか」と菅原は反論する。
「俊輔さんがPK担当でいいのかって話ですから（笑）。キックは歴代世界トップ10に入る。俊輔さんなりの視点でサッカーを考えているところもあると思うので、頼りにさせてもらいたいです」
“憧れの存在”だった中村俊輔から何を吸収するのか。菅原にとって、今回の代表活動は特別な時間になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
そう告白してくれたのが、菅原由勢だ。アシスタントコーチ陣──名波浩、齊藤俊秀、中村俊輔、前田遼一、長谷部誠の顔ぶれを見て、興奮を隠せなかったそうだ。
中村俊輔については「一方的に応援していた」だけで、ここまで接点はなかったという。その分、今回、“コーチと選手”の間柄になって「凄い楽しみ」だ。
中村は「PK担当」とも言われているが、「それでいいのか」と菅原は反論する。
「俊輔さんがPK担当でいいのかって話ですから（笑）。キックは歴代世界トップ10に入る。俊輔さんなりの視点でサッカーを考えているところもあると思うので、頼りにさせてもらいたいです」
“憧れの存在”だった中村俊輔から何を吸収するのか。菅原にとって、今回の代表活動は特別な時間になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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