開催：2026.5.26

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 1 [ツインズ]

MLBの試合が26日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。

1回表、2番 ブルックス・リー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 CWS 0-1 MIN

1回裏、2番 村上宗隆 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-1 MIN

2回裏、8番 ドルー・ロモ 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 3-1 MIN

試合は3対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで1勝2敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、3勝3敗11Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 05:36:08 更新