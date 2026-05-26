米男子ゴルフ全米オープン日本地区最終予選が滋賀・日野GC（パー70）36ホールで争われ、大岩龍一（28＝フリー）、大西魁斗（27＝フリー）、佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が本戦（6月18日開幕、米ニューヨーク州）の出場権を獲得した。3人ともメジャー初出場。大岩は12アンダーで1位、大西は11アンダーで2位通過。佐藤は10アンダーで並んだ河本力（26＝大和証券）とのプレーオフを制した。

米下部ツアーを主戦場とする大西が初のメジャー切符を手にした。ショットもパットも安定し、2ラウンドで14バーディーを奪い「充実した一日だった」と笑顔で話した。

9歳で渡米し腕を磨いた異色のゴルファー。日本ツアーで初優勝した翌年の23年から米下部ツアーに挑戦。昨季は米ツアーに昇格したもののシードを獲得できず1年で逆戻り。世界トップとの力の差を痛感する中でスイングを崩し、今は日本ツアーにも出ながら修正中。「米ツアーの華やかな舞台が1年間で終わり、つらい時期が続いた。メジャー切符を獲れて、いいことがあるんだなと思った」と感慨をにじませた。

今年の全米オープンはリンクスの難関コース、シネコックヒルズGCで開催される。「去年の米ツアーの経験を生かせればいい」と攻略に意欲を示した。