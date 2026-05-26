楽天・荘司が、パ・リーグの投手が打席に立つ最後の交流戦で「本塁打宣言」だ。26日に開幕戦の中日戦に先発する右腕は、本拠地で調整し「野球はホームランですから。最後なのでプロの舞台で打てたら。ホームラン打ちます！」と高らかに宣言した。

舞台は敵地・バンテリンドーム。今季からテラス席「ホームランウイング」が設置され、両翼が狭くなり本塁打が出やすくなった。「芯に当たればいくと思う」との自信の言葉には、もちろん裏付けがある。立大時代、東京六大学リーグで通算3本塁打。法大・篠木（現DeNA）、慶大・増居（現ヤクルト）から一発を放った。「エース級からです。篠木の時は153キロを本塁打にしました」と胸を張り、「記者の方から三木監督にぼそっと言ってもらえたら」と「強打者・荘司」の情報伝達をお願いした。

「小さい頃からバッティングの方が得意だった。好きですね」という打撃で魅せるのはもちろん、本業の投球でも交流戦初白星を狙う。過去2年は故障などもあり、交流戦での登板は23年6月15日の広島戦以来1076日ぶり。「今年は交流戦にたどり着いたし、第一関門突破。楽しみにいきたい」。細川には3月13日のオープン戦で本塁打を許しており「やり返したい」と闘志を燃やした。（鈴木 勝巳）