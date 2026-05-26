大相撲夏場所で史上3番目の長期ブランクを経て25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が千秋楽から一夜明けた25日、東京・両国国技館で会見した。4場所ぶりに三役に復帰した場所で12勝を挙げ、今後の大関昇進に向け、強い決意をにじませた。

4場所ぶりに三役に復帰した夏場所で12勝を挙げ、大関昇進への起点をつくった。若隆景は「大関という一つの目標に向かって、これからが大事だと思っている」と今後を見据えた。前夜は帰宅後、沙菜夫人、4人の子供たちと喜びを分かち合い、新たな活力に満ちあふれていた。

25場所ぶりに賜杯を抱いた。実は予感めいたものがあった。優勝力士は祝いのタイを持って写真撮影するのが恒例。夏場所の5日目頃だった。沙菜夫人がスーパーでタイを買ってきたという。「たまたま大きなタイを売っていて、買わないわけにはいかないと。予行練習と言われて、写真を撮らされました」と笑顔で明かした。

31歳の若隆景は23年春場所で負った右膝の大ケガによる幕下転落から再起してきた。道のりは順風ではない。今年も、春場所中に右肘を痛めた影響で春巡業を全休。関取衆と稽古を再開したのも直前だった。支えとなったのが家族の存在。そのタイも、刺し身になって食卓に並んだという。

「ケガをする前に一緒に戦ってきた力士が横綱、大関になっている。自分も負けないように精進したい」と若隆景。2横綱2大関が休場した中、得意のおっつけが光った。今度こそ大関昇進の“予感”は高まっている。