本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が今場所を総括した。

主役を張るべき強者が次々と休んで、一体どうなることかと思いましたが、最後は優勝経験のある役力士による決定戦。12勝の優勝で何とか格好はつきました。

優勝した若隆景の安定感、強さが目立ちました。千秋楽の決定戦はいろんなことができる霧島に対し、これで行くと腹をくくった。迷うことなく右をのぞかせて左おっつけ。自分がやるべきことはこれだと決めてそれを実践した。抜群の集中力、そしてオーソドックスな正攻法を貫いたことが勝因です。

肘を痛めてから、おっつけの精度が増し、加えて今場所はいつも以上に下から押し上げる攻めで力強さが伴っていた。「力士はケガをして強くなる」とも言われますが、まだまだ進化しています。凄さを感じたのは終盤の琴栄峰や藤凌駕との対戦。若手に“まだまだ早いよ”と抑え込む上位力士が減っている中で、堂々と壁になった相撲は評価できます。名古屋場所は2横綱2大関も戻ってきますが、今場所のような相撲を取れれば大関獲りもグッと近づいてきます。最近分が悪い豊昇龍対策が急務です。

霧島は豪快な相撲で地力強化をアピールした相撲があった半面、もったいない相撲もありました。勝ち急いで投げを選択した8日目の豪ノ山戦、寄せの形が不十分だった14日目の伯乃富士戦と土俵際での詰めの甘さが気になります。6場所で安定した成績が求められる中、今後は正攻法で勝つことも覚えていくべきかもしれません。課題が多いということは伸びしろも多いということ。もっと強くなれる素材だと思っているので、今が試練の時と思い精進してもらいたい。

平幕では義ノ富士が今後の活躍を予感させました。強くなっていますし馬力が以前と違っています。出足を鍛えれば上位は相当、脅威に感じるでしょう。小細工しない、大一番で変化しない。若隆景のようなオーソドックスな攻めを常に意識すれば大関もそう遠くはないかもしれません （元横綱・稀勢の里）