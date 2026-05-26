2026年7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）が、「ファーストクライ 母子救命救急班」に決定！主演は、「大病院占拠」をはじめとする「占拠」シリーズや、「タツキ先生は甘すぎる！」等で多彩な魅力を放っている比嘉愛未。本作が日本テレビ系GP帯ドラマ初主演となる。

本作の舞台は日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。

物語の中心となるのは、ハイリスクな“命の現場”に挑む医療従事者たち。個性も価値観も異なる面々が、それぞれ様々な事情や思惑を抱えながらも、目の前の母子の命と真摯に向き合っていく。

比嘉が演じるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希（みつい・あき）。片耳に先天性の難聴を抱える光井は、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト。凄腕のドクターである一方、明るくカラッとした性格で、「美味しいものとお酒が大好き」というチャーミングな一面も併せ持つ。

しかし彼女の明るさの裏には、自身の出生にまつわる“心の痛み”が隠されていて……。物語が進むにつれ明かされていく光井の過去からも目が離せない。

比嘉愛未 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/firstcry/articles/5493o4sw47ejwwujgqwg.html

脚本を担当するのは、「イチケイのカラス」（フジテレビ系）、「ブルーモーメント」（フジテレビ系）、「絶対零度」シリーズ（フジテレビ系）など、数々の話題作を手がけるヒットメーカー・浜田秀哉。

光井を取りまく、個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も後日発表予定。

＜日本テレビ プロデューサー 森有紗 コメント＞

「出産の現場は、皆がお母さんと赤ちゃんの無事だけを祈る、世界で最も純粋な空間」――取材の際、産婦人科の先生からお伺いしたこの言葉。

本作の見どころは、その言葉を体現するかのように“産声が響くまで絶対に諦めない”医療従事者たちが、母子の命を救うために一丸となって奮闘する姿です。

産婦人科医、新生児科医、麻酔科医、助産師、そして病院のコンシェルジュ。プロフェッショナルとしての矜持を持つ彼らが、時に衝突しながらも徐々に認め合い、チームとして一つになっていく――その軌跡にきっと皆さんも胸が熱くなるはずです！

チームの要を担うのが、比嘉愛未さん演じる主人公の光井明希。リスクを恐れない凄腕の医師でありながら、無邪気で素直、そして大胆不敵。

確かな演技力と凛としたオーラ、そして周りの人を笑顔にする天真爛漫さを兼ね備えた比嘉さんにとって、正真正銘のハマり役となっています！

見ているだけで元気が湧いてくる“新時代のヒーロー”が、皆さんの心を明るく照らしてくれることを願っています。

笑って、泣けて、ハラハラドキドキしながら、見終わった後に温かな希望が残るメディカル・エンターテインメント。ぜひ皆さんにも、母子救命救急班の一員になったような気持ちで、“産声”が響く瞬間を見届けていただければと思います。

＜イントロダクション＞

その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……!?

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

＜番組概要＞

脚本：浜田秀哉

音楽：菅野祐悟

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：森有紗

山田勇人 遠藤光貴 大垣一穂（ザ・ワークス）

制作協力： ザ・ワークス

製作著作： 日本テレビ

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/

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推奨ハッシュタグ：#ファーストクライ

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