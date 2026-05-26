森保ジャパンに“麻也の1ミリ”が注入される――。来月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表が25日、千葉市内で合宿を開始した。初日は一部の欧州組を除く13選手が参加し、31日の壮行試合アイスランド戦限定で電撃復帰したDF吉田麻也（37）も合流した。百戦錬磨の前主将が「1ミリでも」優勝に近づけるべく、経験を伝えていく。

最高の景色へと続く旅路が、本格的に幕を開けた。大勢のファンに見守られた合宿初日。DF吉田はMF堂安、FW上田ら後輩たちに違和感なく溶け込んだ。22年W杯カタール大会以来3年半ぶりの代表復帰。ランニングでは2歳上のDF長友と先頭に立ち、大粒の汗を流しながら約1時間の練習を終えた。

「お客さんとして来ているわけじゃない。W杯で勝つ可能性を1ミリでも1％でも上げられるように、自分が持ってるものを一つでも多くチームに伝えていきたい」

百戦錬磨の経験を注入する。長友に次ぐ歴代3位の国際Aマッチ126戦出場。数々の修羅場をくぐり抜けてきた。14年ブラジル大会は直前のコンディション調整に失敗して1次リーグ敗退。直近2大会は16強入りと成功体験を重ねているが「ほとんどの選手がいい感覚のW杯しか持っていない。難しかった時のW杯を伝えていくのが大事」と訴える。

例えば前回大会のアジア最終予選では欧州組を乗せたチャーター機が大幅に遅延するトラブルに直面。それでも吉田を中心に機内ミーティングを実施し、逆境からチームを好転させた実績がある。23年夏からプレーする米国の気候や試合環境を熟知。選手から早速質問攻めにされ、1週間限定の“麻也塾”は人気を集めそうだ。

招集の打診を受けた直後は「邪魔になるんじゃないか」という葛藤もあったが、長谷部コーチに相談した上で覚悟を固めた。「明日ケガをして引退してもいいという気持ちで来ている。それぐらいの覚悟をW杯でみんなに見せてほしい」。勝つ可能性を1ミリでも高めたい――。“三笘の1ミリ”ならぬ“麻也の1ミリ”。生き字引として森保ジャパンに心血を注ぐ。