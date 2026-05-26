サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２５日、千葉市内で国内合宿をスタートさせた。初日の全体練習にはＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝ら国内組と一部海外組の計１３人が参加。壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）までの限定招集となったＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は「お客さんとして来ているわけじゃない」と強い決意を口にし、過去五輪３回、Ｗ杯３回の経験全てをささげると誓った。

前回カタール大会の主将が約３年半ぶりに帰ってきた。ミニゲームなどの練習では盟友の長友とともに存在感を発揮。森保監督が頼もしそうに視線を送る中、吉田は精力的に体を動かした。

「僕が来たからには全力でバシバシいきたいと思っている。僕は明日けがして引退してもいい、それくらいの気持ちで来た」

カタール大会以降、一度も招集がなかった中での電撃復帰。オファーが届いたのはメンバー発表の「当日か次の日」と突然だった。「半信半疑」の状態で森保監督に確認の電話を入れ、直接思いを伝えられた。

それでも「Ｗ杯の準備の邪魔になるのでは」と即決はできなかった。１４年ブラジル、１８年ロシアＷ杯をともに戦った長谷部コーチに相談し、一晩熟考。「自分にできることはまだある」と覚悟を決めた。

代表通算１２６試合出場は歴代３位。森保監督からは同歴代２位の長友とともに、過去の経験を伝える働きを期待されている。加えて、現在米プロリーグＭＬＳでプレーする吉田だからこそ知る、現地情報を共有できることも大きい。

１次リーグ初戦、第３戦の試合会場であるダラスは「ちょっとやばい。中東みたいにカラっとした暑さ」と説明。有効な対策法については「一つじゃない。いろんなことをやらないと」と、積極的に助言を送っていく。

同行期間は３１日のアイスランド戦まで。決して長くはない。「Ｗ杯で勝つ可能性を１ミリでも１％でも上げられるように、何か一つでも多くチームに伝えていく」。百戦錬磨のベテランが、Ｗ杯優勝へ全てをささげる。