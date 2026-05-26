「日本生命セ・パ交流戦」が２６日に開幕する。阪神は日本ハムとの開幕カードを皮切りにロッテ、西武、楽天、ソフトバンク、オリックスの順でパ・リーグ６球団と対決。昨年まで３年連続で交流戦負け越し中の猛虎が警戒すべき相手選手や相手チームとの対戦傾向などを昨年までのデータなどからデイリースポーツ記録担当がピックアップした。

【ＶＳオリックス（６月１２〜１４日）京セラドーム大阪】

週末カードが吉と出るか否か！？今季交流戦最終カードでもあるオリックス戦は６月１２〜１４日で金曜スタートの３連戦。交流戦が１カード３試合戦制となった２０１５年以降、オリックス戦に関しては金曜からの３連戦だった年に限り、どちらかに星取りが偏る傾向が…。週末に組まれた各シーズンの阪神勝敗を見ると

１５年＝●●●（京セラ）

１９年＝●●△（京セラ）

２２年＝○○○（京セラ）

２５年＝○○○（甲子園）

あくまで傾向としてだが、偏向傾向が見られる関西ダービー。昨年は阪神が３連勝。その一方、第１戦でオリックス先発・東に７回１安打無失点の好投を許した。

また、阪神は西勇−伏見の元オリックスバッテリーが見られるかも注目。なお、両チームの通算対戦成績は阪神が３６勝３５敗３分けでほぼ互角だ。