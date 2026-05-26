「日本生命セ・パ交流戦」が２６日に開幕する。阪神は日本ハムとの開幕カードを皮切りにロッテ、西武、楽天、ソフトバンク、オリックスの順でパ・リーグ６球団と対決。昨年まで３年連続で交流戦負け越し中の猛虎が警戒すべき相手選手や相手チームとの対戦傾向などを昨年までのデータなどからデイリースポーツ記録担当がピックアップした。

【ＶＳロッテ（５月２９〜３１日）ＺＯＺＯマリンスタジアム】

阪神が交流戦で最も得意としているのがロッテ戦だ。通算勝敗成績は３７勝３１敗６分けで勝率・５４４。今季３連戦の舞台は敵地・ＺＯＺＯマリンとなるが、同球場での通算勝敗成績は１７勝１７敗３分け。ビジターでも五分の勝敗数だ。

ちなみにロッテ現役打者でＺＯＺＯマリンでの阪神戦通算好成績は角中で打率・４４４（４５打数２０安打）。一方、同球場で好成績の阪神現役打者は糸原で打率５割（３８打数１９安打）となる。

昨年１２月の現役ドラフトでは井上が阪神からロッテへ移籍。阪神との今季オープン戦では井上が出場２試合で３打数無安打。対戦した投手は桐敷、モレッタ、湯浅。一方で及川とは１９年度ドラフトの同期で井上が２位、及川が３位。対戦実現となるか。ファンの注目度も高まりそうだ。