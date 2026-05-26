２６日の日本ハム戦（甲子園）に先発する阪神・西勇輝投手（３５）が２５日、交流戦の開幕投手として決意を語った。チームは自身が勝利投手となった１９日・中日戦から５連勝で首位浮上。「いい流れで臨めるかな。冷静に臨めますね」。経験豊富な右腕がパ・リーグの猛者たちも料理する。

オリックスに在籍１０年。阪神移籍後は交流戦で５勝６敗の成績を残してきた。「ＤＨがあるかないか」とリーグによっての野球の違いは大きく感じていない。「パ・リーグの打者が立つ時も今まで通り、いいゲームができるように投げていきたい」。今季は３戦３勝と勢いがあり、交流戦でも波に乗りたい。

捕手は過去３戦と同じく伏見が有力。古巣相手でプラス面が多いと思われるが、ベテラン右腕らしく分析した。「向こうに手の内がバレている可能性だってあるし、受け方で球種がバレる可能性もある」。だからこそ先入観を持たずに登板することが大事。とにかく目の前の打者に立ち向かっていくだけだ。

球団では７２年・江夏豊以来となる通算１５００奪三振に、あと「５」と迫っている。今季初の甲子園のマウンド。「８割ぐらいが自分たちのファンで埋め尽くされている。いい時も悪い時も応援してくれる。気持ち良く帰っていただけるように、自分の野球をするだけ」。交流戦の開幕で節目の記録を達成し、もちろん白星をつかむ。