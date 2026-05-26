「日本生命セ・パ交流戦」が２６日に開幕する。阪神は日本ハムとの開幕カードを皮切りにロッテ、西武、楽天、ソフトバンク、オリックスの順でパ・リーグ６球団と対決。昨年まで３年連続で交流戦負け越し中の猛虎が警戒すべき相手選手や相手チームとの対戦傾向などを昨年までのデータなどからデイリースポーツ記録担当がピックアップした。

【ＶＳ日本ハム（５月２６〜２８日）甲子園球場】

交流戦開幕カードの相手は３年連続で“新庄ハム”。２４、２５年の開幕カードも日本ハム戦だった。過去２年の通算勝敗成績は３勝３敗の五分。２４年（甲子園）が、初戦を雨天中止で流した後に阪神が２連敗。交流戦最終日に予備日で入ったゲームに勝利し１勝２敗とした。２５年（エスコン）は阪神の２勝１敗。ちなみに新庄監督就任１年目の２２年は甲子園で阪神が３連勝している。

リリーフの元虎戦士は気になるところ。２２年１２月に阪神から移籍した斎藤は２５年の交流戦で阪神戦２試合に登板して共に１回２／３を無失点。１８年度ドラフトの同期で同じ社会人・ホンダ出身の木浪と２試合で対戦し三振と中飛に封じている。２５年１１月に日本ハムへ移籍した島本は今年２月２３日の阪神とのオープン戦で１回無失点だった。