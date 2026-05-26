パリ五輪柔道金メダリスト 雰囲気がらりの“現在の姿”にファン反応「可愛さと大人感が凄くいい感じ」「ほぼ女優さん」
角田さんはパリ五輪柔道女子で金メダルを獲得した（C）(C)Getty Images
2024年パリ五輪の柔道女子48キロ級・金メダリストの角田夏実さんが自身のインスタグラムを更新。現在の姿が話題を呼んでいる。
【写真】雰囲気がらりと評判の角田さんの最新ショット
今年1月に現役引退を発表したときには、多くのファンからねぎらわれた角田さん。激動の日々を経て、現在は少しゆったりした時間を楽しんでいるようだ。
5月22日に更新された自身のSNSでは「充実した時間、オフがあるからオンを頑張れる」とつづりながら、柔道着とは雰囲気が一変した様々なオフショットを披露している。
花柄のワンピース姿やお団子ヘアでまとめ、アイスをほおばったり、ワインをたしなむ姿や珍しいメガネ姿など、オフ感満載のショットとともに引退後もしっかりトレーニングに励んでいる様子も伝えられた。
パリ五輪では圧巻の強さで称えられたが、今回の最新ショットにはフォロワーの間からも「とても素敵です」「可愛さと大人感が凄くいい感じです」「女優さんっぽい」「どれもかわいすぎます」「眼鏡姿も素敵です」と反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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