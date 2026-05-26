「日本生命セ・パ交流戦」が２６日に開幕する。阪神は日本ハムとの開幕カードを皮切りにロッテ、西武、楽天、ソフトバンク、オリックスの順でパ・リーグ６球団と対決。昨年まで３年連続で交流戦負け越し中の猛虎が警戒すべき相手選手や相手チームとの対戦傾向などを昨年までのデータなどからデイリースポーツ記録担当がピックアップした。

【ＶＳソフトバンク（６月９〜１１日）みずほペイペイドーム】

阪神が最も苦手としている相手がソフトバンクだ。交流戦が１カード３試合制となった２０１５年以降、中止となった２０年を除く１０シーズンで勝ち越しなし。その内の９シーズンが負け越しだ。通算勝敗成績は阪神が２９勝４１敗４分けで勝率・４１４。昨年の交流戦優勝はソフトバンク。日程最終戦だった甲子園での阪神戦でＶを決められた。

ちなみに両チームの“ウキョウ”を見ると、阪神・前川右京が２４年第３戦（ペイペイ）でプロ初となる満塁本塁打。通算対戦成績は打率・２９４、１本塁打、５打点としている。一方のソフトバンク・周東佑京は昨年日本シリーズ第２戦で日本Ｓ新記録となる１試合５安打。交流戦での対戦成績は打率・１４３で本塁打と打点なしだが、対戦別最多となる通算６盗塁。警戒したい所だ。