日本生命セ・パ交流戦の開幕前日会見が２５日、都内で行われ、巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が早実の４学年先輩である日本ハム・清宮幸との対戦を熱望した。首都圏で初戦を迎える６球団の代表として出席した右腕は「高校時代からすごくいい打者だった。憧れでもありましたし、抑えたい」と力強く語った。

今季、ルーキーながらリーグ最多タイとなる２０試合に登板し、防御率１・５９。変則右腕としてフル回転している。高校時代、清宮幸とは一緒にプレーはしていないものの、弟の福太郎さんと早実、早大とチームメートだったこともあり、兄・幸太郎とも２回直接対面したことがあるという。

投手と野手でポジションは違うが「高校を選ぶときに早実で活躍していて（早実を）知るきっかけにもなった。清宮さんの影響は大きかった」と進路を決めてくれた存在と実力でぶつかる。「得意球であるシンカーで抑えられたらベスト」と先輩斬りの意欲を見せた。

日本ハムとは交流戦２カード目、２９日から敵地での３連戦で当たる。「１勝でも多くパ・リーグから勝ちをもぎ取れるように。自分自身もチームの勝利に貢献できるようにしっかり頑張っていきたい」とルーキー。タフな右腕が同門対決を制し駆け上がる。（臼井 恭香）