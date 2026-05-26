俳優の比嘉愛未（３９）が７月スタートの日本テレビ系ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（水曜、後１０・００）で同局系ゴールデン・プライム（ＧＰ）帯ドラマで初主演を務めることが２５日、分かった。

日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する物語。比嘉が演じるのは卓越したスキルを持つ産婦人科医の光井明希。片耳に先天性の難聴を抱えており、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着するたたき上げのスペシャリストという。

比嘉は主演の大役に「重大な任務がきたな、と身が引き締まる思いがしています」と覚悟を口に。「これまで医療従事者の役を多く演じさせていただきましたが、今回は今まで演じたことのない産婦人科医を演じるということで、本当に楽しみです」と初体験の役どころに思いをはせた。

脚本は、フジテレビ系「イチケイのカラス」など、数々の話題作を手がける浜田秀哉氏が担当。比嘉は台本を読んだ際に「命の現場の緊迫感が伝わってきて、面白くて一気に読んでしまいました」とのめり込んだという。今作は「チーム医療ならではの結束力や、命の現場に向き合っていく臨場感が見どころ」といい、「このドラマをきっかけに、産婦人科の実態や裏側を知ってもらえたら」と呼びかけた。