ＳＴＵ４８の甲斐心愛（２２）が、成長した姿でグループをけん引している。移籍していたＫＬＰ４８（マレーシア・クアラルンプール）から３月に復帰。７月１日には２冊目の写真集（タイトル未定）を発売することも発表した。個人としても再び日本で注目度を高めており、異国での経験と今後の活動への思いを聞いた。

明るく天真らんまんな親しみやすい雰囲気の中に、異国での経験の自信がのぞいた。

「１年目に戻った気持ちで活動しています。ＳＴＵ４８の甲斐心愛として戻ってきました」

１３歳だった１７年にＳＴＵ４８の１期生としてアイドル活動が始まり、２４年に志願してＫＬＰ４８へ完全移籍。約２年間、異国で活動し、現地ではリーダー的な存在として期待されつつ、文化の違いに苦労した。

「最初は（ＫＬＰ４８のメンバーに）アイドルというものが何かも分かっていない方もいた。歌って、踊って、ＭＣもするアイドルを知っておらず、本当にまずはステージを作っていくところからだった」

だからこそ自身で引っ張る自覚も芽生えた。レッスンに来ないメンバーや、時間通りに練習場にいないメンバーもいたが「もっと練習した方が自信を持って楽しめるよ。自分たちでステージを作るんだよ」と声をかけ続けた。

クアラルンプールでの私生活も１年目は観光を楽しんだ。ただ、２年目にはホームシックに陥った。「家族やスタッフさんにも辞めますと伝えた」というところまで気持ちは落ちた。

それでも、ＡＫＢ４８から同じくＫＬＰ４８に移籍していた日本人メンバーの行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽にも助けられ、辞めることなく気落ちを切り替えた。４人の中では一番年下だったこともあり、「しんどい時は一緒に過ごしてもらった。家族のように支えてもらった」と振り返った。時には「泣きながら朝まで一緒にゲームをした」と明かして笑った。

ＫＬＰ４８での約２年の活動を終え、契約満了となったタイミングには「アイドルを続けることは全く頭になかった。芸能活動をやめようと思った」と打ち明けた。ただ、周囲からの「これで終わっていいの？」という言葉に思いとどまった。

揺れる心境の中で、ＳＴＵ４８に戻るという選択肢もあった。「自分の中で最後はＳＴＵ４８がいいという思いがあった。今なら（ＫＬＰ４８で活動前と比べて自分は）絶対に変化している」。グループの力になれることを信じて復帰を決断した。

ＫＬＰ４８での経験から「本当にＳＴＵ４８は恵まれていたんだ」とも実感。３０日には東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌで９周年コンサート、３１日に同期の石田千穂（２４）の卒業コンサートも行う。新たな目標も掲げ「Ｍステ（テレビ朝日系「ミュージックステーション」）に出たい」とさらに人気拡大も狙う。

個人では７月１日に２冊目写真集を発売する。２４年の初写真集発売の時には大ファンのプロ野球・広島の新井貴浩監督に渡すと明言していたが、かなわなかった。今回は「絶対に持っていきます」と宣言。再び広島から存在感を示していく。

◆甲斐心愛（かい・ここあ）２００３年１１月２８日生まれ。広島県出身。１７年にＳＴＵ４８第１期生に合格。１８年６月の２枚目シングル「風を待つ」で表題曲初選抜メンバー入り。２４年２月に初写真集「心の空」発売。同年６月からＫＬＰ４８へ完全移籍。今年２月をもってＫＬＰ４８としての活動を終了。同年７月に２冊目写真集（タイトル未定）を発売予定。血液型Ｂ。身長１５４センチ。