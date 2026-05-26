【T―岡田 視点】今季のパ・リーグは昨年までの「投高打低」の印象がない。各チームのエース級は白星を重ねてはいるが、絶対的な存在は見当たらない。WBCの影響なのか…。原因は分からないが、ここまで本塁打も出ており、ロースコアゲームも少ない。

昨季の交流戦は、パの全6球団が上位を独占する極端な結果に終わった。ただ、今季は同様にはならないとみている。阪神にとって交流戦は一つの“鬼門”といわれるが、決して悲観する必要はない。

これまでの戦いを見る限り、攻守において戦いのスタイルを変える必要はない。攻撃のポイントは2つだ。

＜1＞DHに誰を置くか

＜2＞6番以降の打者

特に走者を置いた状況で森下、佐藤輝を迎えた場合、パのバッテリーはそう簡単に勝負しないと予想する。四死球を覚悟の上で、厳しい内角攻めをしてくるだろう。

そこで、6番以降の打者には打率が低くても勝負強さがある打者を起用したい。鮮烈なデビューを飾った立石は1番の適性もある。思い切りのいいスイングで、早いカウントから仕掛けていく姿勢も素晴らしい。DHに誰を起用するか次第だが、「6番・立石」は面白い存在だ。

投手陣の鍵は救援陣だろう。阪神はシーズン終盤の勝負どころへ向け、形をつくっている段階。現在、守護神、勝ちパターンを含めて起用は日替わりの状況だ。各チームとも登板過多などを考慮する近年の傾向からすれば、流動的な起用も気にすることはない。

ただ、パの強打者には球速150キロ台中盤を投げるパワーピッチャーの存在が必要だ。それだけに湯浅、工藤らの活躍に期待したい。また、経験豊富な桐敷が安定すれば戦い方も定まる。右投手、左投手の左右にこだわらないデータもある。

初戦の相手は日本ハムだ。現在、レイエスの状態は非常に良い。状況次第では軽打に徹する打撃もしてくるだけに、レイエスの前に走者を出さないことだ。西武は投打のバランスが良く、オリックスも粘り強い。昨季、阪神は交流戦6カードのうち4カードで初戦を落としている。それだけに、まずは初戦を取ることが重要だ。（本紙評論家）