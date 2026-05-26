「日本生命セ・パ交流戦」が２６日に開幕する。阪神は日本ハムとの開幕カードを皮切りにロッテ、西武、楽天、ソフトバンク、オリックスの順でパ・リーグ６球団と対決。昨年まで３年連続で交流戦負け越し中の猛虎が警戒すべき相手選手や相手チームとの対戦傾向などを昨年までのデータなどからデイリースポーツ記録担当がピックアップした。

【ＶＳ楽天（６月５〜７日）甲子園球場】

今季は流れを引き寄せたい。楽天戦は２０２３年第３戦から昨季まで７連敗中。２０２２年から４年連続でカード負け越している相手だ。

７連敗中の試合展開を見ると阪神の先制ゲームが４試合、逆転負けが５試合。九回以降に逆転や勝ち越しを許したのが５試合で、終盤や延長戦でリードを許した点が特徴的といえる。さらに、前田健が今季から楽天に加入。広島時代での阪神戦通算成績は３２試合で１８勝８敗、防御率１・７９。貯金１０を稼いでいる。

なお、２３年から昨年まで村上が３年連続で先発し通算３試合で２敗、防御率３・６０。また、７連敗期間中は阪神選手から本塁打が出ていない。今季の楽天３連戦は甲子園が舞台。甲子園での楽天戦は通算１７勝１９敗で負け越し。虎選手から勝利への一発が飛び出すか。