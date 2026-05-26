昨季の本塁打キングが、今年も爆発の予感だ。交流戦初戦の相手は昨季と同じ日本ハム。新たな戦いを前に阪神・佐藤輝は、パ・リーグ投手陣との対戦に胸を膨らませていた。

「毎年、毎年のことだけど、新しいピッチャーもいるし、手ごわいピッチャーも多いと思うんですけど楽しみ」

昨季の交流戦は打率・246ながら6本塁打で“本塁打王”に輝いた。その一方で交流戦は通算打率・237、16本塁打、46打点。特に打率では苦戦が続いている。それでも好不調の波が少ない今季の成績なら期待は膨らむばかりだ。

46試合に出場して打率・381（168打数64安打）、12本塁打、37打点。2試合連続無安打は一度もない。3冠王に君臨しながら安打数（64）、二塁打（17）、得点（40）、出塁率（・459）、長打率（・732）、得点圏打率（・459）でもリーグトップを誇る。

相手の先発は同じ20年のドラフト1位・伊藤だ。侍ジャパンではチームメートとして3月の第6回WBCに出場。昨季の沢村賞右腕は目下リーグトップタイの5勝をマークしている。過去の対戦は23年の一度だけ。通算3打数無安打で2三振。その難敵に雪辱を果たす機会が訪れた。昨季、日本ハム戦では3戦3発。相手バッテリーからのマークは厳しくなることが予想されるものの、決して悪いイメージはないはずだ。

「向こうも対策はしてくると思いますけど、やることは変わらない」

昨季の交流戦でチームは8勝10敗と負け越しを喫した。その悔しさを晴らす舞台でもある。「できる準備をしっかりしてやりたい」。虎打線をけん引するキングの一打が猛虎を勢いづかせる。

（石崎 祥平）