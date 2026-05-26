巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が２５日、支配下契約を結び都内で会見に臨んだ。来日６年目での昇格に大砲候補は「これから東京ドームでいっぱいホームラン打ちます！」と日本語で宣言。２６日に１軍に合流する予定で、交流戦で起爆剤として期待される。新背番号は「５０」に決まった。

今季が来日６年目のティマは「パワーと長打力をアピールして、何が何でも背番号を２ケタに変えたい」と、並々ならぬ思いを胸にアピールを続けてきた。

一般的にラテン系の選手は陽気なイメージがあるが、「普段からすごく落ち着いている。外国人選手はタトゥーを入れている選手も多いけど、そういうものへの憧れもないし、どちらかというと日本人に近い性格」と辻龍輝ポール通訳。大好物のみそラーメンにはコーンとバターのトッピングを好み、ポテトフライ、ギョーザ、唐揚げとともにぺろりと平らげる。お会計では、ラーメン店では見たことがない金額になるといううわさだ。

大親友は２歳年上で同じドミニカ共和国出身の育成外野手フェリス。休日に２人で渋谷へ買い物に出かけるなど多くの時間を共に過ごす。気分が上がる曲にあいみょんの「マリーゴールド」を挙げるかわいい一面も魅力の一つだ。

いざ、目標としていた２ケタの背番号「５０」を背負って１軍の舞台へ。ジャパニーズドリームをつかむため「バモス！ ティマ！」。（巨人担当・加藤 翔平）