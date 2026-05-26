5月26日（火）の「相席食堂」は、猫に魅了された旅人が猫に会いに相席旅に出る「猫相席」をお届けする。

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江戸時代から猫を神様として祀る風習のある宮城県伊具郡丸森町にやって来たのは、2025年のブレイク芸人ランキングで第１位になった、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ。実際に猫を飼っており、猫とより良い関係を築くための資格“キャットフレンドリーパーソン”を取得するほどの猫好きだ。

街を散策し、まずは郷土の博物館へ。隣接するジェラートショップでマッチョの大ファンだという姉妹と相席する。筋肉隆々の腕を披露するだけで歓声を浴び、アイドルのように歓迎されたマッチョは食レポもアイドル風。「これが今の若手なのよ」「時代なのか…」と千鳥は複雑な表情に！？

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猫を探して街を歩くが、なかなか出会わない。猫グッズを扱うカフェを訪ねると、かつて「ミスター日本コンテスト」で準優勝したというマスターと出会う。73歳の今も現役でボディービルの大会に挑んでいるマスターが筋肉を披露。当然マッチョも続くと思いきや、まさかの“裸NG”！あまりにも自然体すぎるマッチョに千鳥が物申す！？

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丸森町は、猫の姿を写した石碑の“猫碑”の数が全国一。その一部がある西円寺を訪ね、様々な猫碑を拝見する。なんとか本物の猫に会いたいと、猫が寄ってくるという楽器を取り出すマッチョ。「猫カフェで弾いたらとんでもなく集まってきた」という楽器を奏でると…！？

この日は他にも、きしたかのの高野正成が“猫の町”と呼ばれる広島県尾道市へ。一人ロケに戸惑うも、途中からはキレツッコミが炸裂！ 猫に会えずに焦る高野が大迷走！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。26日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。