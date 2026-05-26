北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の初公判が始まりました。



女は「殺意はなかった」と殺人などの罪を否認しました。



（内田梨瑚被告）「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」



白いワイシャツに黒のスラックス、髪の毛をひとつにまとめた姿で現れた内田梨瑚被告。



殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われている内田被告は、監禁罪を認めましたが、殺人などの罪を否認しました。





起訴状などによりますと、内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で、留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと言って川に落とし、殺害したとされています。事件の発端は、被害にあった女子高校生が、内田被告の写真をＳＮＳに無断で掲載したことでした。内田被告は女子高校生を電話で脅したうえで、示談金名目で金銭を要求。留萌の道の駅に呼び出し、旭川まで車で連れ出しました。その後、内田被告と合流したのが、すでに懲役２３年の判決が確定している小西優花受刑者です。事件当時は１９歳の特定少年でした。同じ殺人などの罪に問われていた小西受刑者は、当時の裁判でー（小西優花受刑者）「梨瑚さんが（被害者の）体を押しました。本当に取り返しのつかないことをしてしまいました。私たちはこの責任を負うべきだと思います」このように説明し、泣き崩れながら何度も謝罪しました。傍聴席を求め、３００人以上が列を作った注目の初公判。（旭川市民）「自分の目でどのような事件内容なのかを確かめたいと思って来ました」（上富良野町民）「共犯が実刑を受けて服役しているわけですから、すべて話していただきたい」裁判では内田被告と小西受刑者、女子高校生の３人が神居大橋に行く前に立ち寄ったコンビニの防犯カメラの音声が流れました。内田被告らの「お前が悪いんだ」「誰も助けてくれねえぞ」などという音声とともに、「通報してください」と泣き叫ぶ声もーその間、内田被告は動画から目をそらす様子も見られました。内田被告の弁護人は、高校生を橋に残し現場から立ち去る途中、「キャー」という叫び声と、ダンッと大きな音がしたと主張。さらに「女子高校生を橋の上に残し、携帯電話などを置いて立ち去っている」として、殺人の罪を否認しました。一方、検察は「橋から突き落としていないとしても、転落させるに至った行為が殺人の実行行為と言える」と主張しました。（内田梨瑚被告）「弁護士にお任せします」終始まっすぐ前を見て、目線を動かすことがなかった内田被告。２７日には小西受刑者への証人尋問も予定されています。