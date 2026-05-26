女優の小池栄子（45）が、7月7日スタートのフジテレビドラマ「さよならノワール」（火曜後9・00）に主演する。元マル暴（暴力団対策係）の刑事が異動し、犯罪被害者に寄り添う部署で奮闘する物語。「迷っている方々のヒントにもなる作品にできたら」と力を込めた。

警視庁に実在する犯罪被害者支援室に所属する元刑事（小池）が、犯罪被害者や遺族らの人生の再生をサポートする姿を描くヒューマンドラマ。脚本は「白い巨塔」（フジ）などで知られる井上由美子氏が務める。

ドラマや映画に主演で引っ張りだこの小池。特にパワフルな女性をコミカルに演じる役柄に定評があるが、今作では犯罪被害者に親身に寄り添うような芝居に挑む。「繊細な表現は大切に演じさせていただいています」と工夫を明かした。

小池の相棒となる心理学者役に、昨今活躍がめざましい女優の北香那（28）が抜てきされた。ゴールデン帯（午後7〜10時）の民放連ドラに2番手で起用されるのは今回が初めて。「一生懸命さだけは忘れないよう心がけています」と初々しく話している。

小池と北は2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」などで共演したことはあるが、本格的に芝居をぶつけ合うのは初めて。撮影は3月上旬に始まっており、小池は「一シーン一シーンをどう演じていくのか細かい部分までじっくり（北と）話し合えています」と相性の良さを実感している様子。北も「毎日“今日は栄子さんとこのシーンについて話そう”と思いをはせながら現場に行くのが楽しみ」と撮影を楽しんでいる。 （吉澤 塁）

○…北は小6頃から芸能活動を始め、17年に出演したテレビ東京「バイプレイヤーズ〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜」で、おじさん6人をかき乱す紅一点の中国人ドラマプロデューサー役の演技で注目された。キリッとした顔立ちが特徴で、強気な女性からおしとやかな貴婦人まで演技の幅は広く、アクションにも定評がある。昨年はNHK連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演。主演した今年1月期のNHK「替え玉ブラヴォー！」で性格の悪い女性をコミカルに演じ話題になった。