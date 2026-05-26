伝統ある国際映画祭で日本とフランスの女優が栄冠をつかんだ。

国境を越えた２人の対話劇が、見る者に生きる希望を与え、心を揺さぶった。

フランスのカンヌ国際映画祭コンペティション部門で、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒さんは、日本人初の女優賞の受賞である。ともに主演したヴィルジニー・エフィラさんと共同での受賞だ。

世界三大映画祭の一つに数えられるカンヌ映画祭では、２００４年に柳楽優弥さん、２３年に役所広司さんが男優賞を受けている。今回の受賞は日本の俳優への評価をさらに高めてくれるだろう。

岡本さんは数々のファッションショーに出演し、世界的なモデルとして活躍してきた。１３年に女優デビューした後は、国内外の映画に出演を重ねている。

出品作は、介護施設長のフランス人女性と、末期がんを患う舞台演出家の日本人女性が、偶然出会って絆を育む物語だ。

濱口監督は、会話を通じて人物の内面を浮き彫りにする作風で知られる。岡本さんは物語の主人公の心情に寄り添う、しなやかな演技でそれを体現した。

今回の作品は、日本とフランス、ドイツ、ベルギーの４か国で共同製作された。物語の舞台も、ほとんどがパリだ。

文化や習慣が異なる各国のスタッフが集まり、一つの映画を作り上げた。岡本さんとエフィラさんも、それぞれ日本語とフランス語を駆使し、２人の絆を表現した。会場では上映後、観客が立ち上がり、１４分間も拍手を送った。

カンヌのコンペ部門は、出品作に選ばれるだけでも栄誉だとされる。そこに今回は、濱口監督のほか、是枝裕和、深田晃司両監督の作品も出品された。日本の映画製作のレベルが高まっていることの表れだと言えよう。

日本では昨年、邦画と洋画を合わせた興行収入が２７４４億円に上り、過去最高を記録した。その上位を邦画が占め、歌舞伎を題材にした「国宝」が実写日本映画の興行収入記録を塗り替えるなど、好調ぶりが際立っている。

ただ、海外の映画祭で賞を受けるような芸術映画には、興行収入が見込みにくい作品も多い。

海外で日本の映画の評価をさらに高めるためにも、国は芸術映画への支援を充実させるべきだ。業界も、大型映画館では人気作品ばかりでなく、多様な映画を上映するなど、新たな才能を育てる取り組みも進めてもらいたい。