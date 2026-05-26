女優の比嘉愛未（39）が7月スタートの日本テレビドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（水曜後10・00）に主演し、初の産婦人科医役に挑む。これまで医療モノに数多く出演し、フライトナースや心臓外科医などを演じてきた。初の役どころに「本当に楽しみ」とワクワクしている。

「絶対零度」シリーズなどを手がける浜田秀哉氏によるオリジナル脚本で、舞台はセレブ病院。行き場のないワケあり妊婦たちを無償で救うことを使命に結成された母子救命救急班の奮闘を描く。主人公は片耳に難聴があるが、産声（ファーストクライ）を聞くための卓越した医療技術を持つ。一方、仕事後の酒とおつまみが好物なひょうひょうとした一面もあり、コミカルな要素も描かれる。比嘉は自身の性格を「すぐふざけたがりますし、面白いことをずっと探している」と明かし「似ている部分があるのかな」と役に重ねた。

「チーム医療ならではの結束力や、命の現場に向き合っていく臨場感が見どころ」とアピールし、「ドラマをきっかけに、産婦人科の実態や裏側を知ってもらえたら」と思いを込めた。