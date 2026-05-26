【古野公喜のおもろい噺家み〜つけた！】桂吉弥門下に入って12年。「不器用でマジメ。だから愚直にやるだけです」と真摯（し）に落語に向き合っているのが桂弥っこ（37）だ。

趣味は日本舞踊、小唄など。いずれも噺家になってから始めた。三味線や義太夫などと合わせ、仕事に直結する習い事だ。休みの日はもっぱら家事。会えば「マジメな好青年」と誰もが思う。そしてマジメだけれど、おもしろい噺家だ。

島根・雲南市出身。元首相・竹下登さんと同郷だ。大東中時代は野球部でライト。「阪神を応援してます。糸原選手が中学の3年後輩。糸原選手のお兄さんが同級生で、一緒に野球やってました」。大学ではワンダーフォーゲル部に所属。「剱岳にも登りました」。そこで知り合った後輩とのちに結婚した。

大学2年の時、友人の勧めで初めて落語のDVDに触れた。「桂枝雀師匠の映像を見て落語ってすごいなと思い、はまりました」。寄席にも通ったが、もっぱら江戸落語で立川流が主。一方で桂米朝さん、桂枝雀さんらの落語をCD、DVDでむさぼった。おぼろげながら「落語家になろうか」とも考えたが、すでに就職先が決まっていたため、大学を卒業してそのままベアリングメーカーに入社。静岡・浜松で営業マンとして働いた。

だが「仕事は楽しかったが、やっぱり夢を捨てられなかった」。入社後は毎週末、浜松から来阪し、天満天神繁昌亭や動楽亭に通った。米朝一門会にも足を運んだ。12年秋、桂吉弥に弟子入りしようと一大決心。まずは吉弥が出演する放送局で出待ちして、師匠の愛車を確認し、別の一門会の会場に。2回目の出待ち。駐車場の車の前で待ち伏せし、直接弟子入りを志願した。

最初はあっさり断られた。「君は関東弁やな。関西弁をしゃべれなアカンで」。カラオケBOXで「子ほめ」の台本を渡されて、読み「ほらアカンやろ」とダメ出し。それでも猛烈にアタックした。別の会場では「まだ（兄弟子の）弥太郎が修行中。まだまだ面倒見なアカンから」という理由で断られた。弥っこは「毎回違う理由。これは試されてるんだ」と受け止め、折れることなく各地へ押しかけること10数回。「見習いからおいで」。13年秋にようやく念願かなった。

実は師匠から「仕事は続けなさい」と言われていたにもかかわらず、入門が決まる前に入社1年3カ月であっさり退社していた。両親にも大反対された。大阪市西区に住む中学野球部のチームメートの6畳一間の部屋に居候になって、弟子入り志願に通っていた。見習いとなり、師匠のウチへ通いやすいようにと部屋探ししたが、無職でなかなか契約できない。ただ、ラッキーなことに不動産屋の担当者に「米朝一門の吉弥さんのところへ弟子入りするために…」と事情説明。すると担当者が落語ファンだったのか「ほなら、何とかしましょ」と無事に部屋を借りることができた。

14年2月に「弥っこ」という名前をもらった。入門後、まずは「関西弁にしました」。ラジオを聞いたり、上方落語のCD、DVDで言葉の勉強をする毎日。コンビニの夜勤のバイトをして、寝ずに仕事に出かけることもあった。寝坊で一度だけ遅刻。集合時間に30分遅れたが、師匠は何も言わず。「追及されなくてつらかった。その後は一度も遅刻してません」と苦笑いだ。

吉弥門下へ入ったのは「師匠は明るい方で、ボクにない華のある方。その魅力を身につけるには、師匠の下で勉強するのがいいと思いました」

持ちネタは110本ほど。ただ、最近は古典落語の中でも珍しいネタを掘り起こすことに取り組んでいる。初代桂春団治の「初廻り」「裏向丁稚」や橘ノ圓都の「浄瑠璃息子」「加賀の千代」など、過去の音源を探して再現。「原型は変えず、少し自分流、今風にアレンジします」

今後の目標は「どんなネタをしてくるか分からない落語家でいたい。“あいつならこの噺やろ”と思われるんじゃなく、他の噺家さんにもワクワクしてもらえるようなネタをやりたい」

5月29日には「第31回弥っこ凧の会」を大阪・西成区の「動楽亭」で開催。6月21日には島根・松江で「智丸弥っこ落語会」を開催する。会場は善導寺。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で話題となった小泉八雲の菩提寺だ。「耳なし芳一のはなし」「雪女」など小泉八雲作の怪談噺を演じる予定。「あまり笑いのない噺ですが、新しいギャグを入れるつもりです」と意気込んでいる。

◇桂弥っこ（かつら・やっこ、本名＝三島学）1989年（平元）4月6日生まれ、島根県雲南市出身の37歳。高崎経済大からメーカーでの営業職を経て14年2月、桂吉弥に入門。趣味は日本舞踊、義太夫節、歌舞伎、登山。