巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が２５日、支配下契約を結び都内で会見に臨んだ。来日６年目での昇格に大砲候補は「これから東京ドームでいっぱいホームラン打ちます！」と日本語で宣言。２６日に１軍に合流する予定で、交流戦で起爆剤として期待される。新背番号は「５０」に決まった。チームは今季４人目の支配下昇格で、上限の７０人まで残り４人となった。

「支配下になりました。１軍で頑張ります」。流暢（りゅうちょう）な日本語にティマの来日６年の努力がにじんでいた。１９４センチ、１０６キロ。ファーム４年間で通算２６発の右の長距離砲は「長い道のりだったんですけど、やっと自分のチャンスが来た。これから１軍に向けて頑張りたい」と、静かに闘志を燃やした。

少しびびっていた。２４日のファーム・リーグのハヤテ戦（静岡）。第１打席から２打席連続空振り三振、３回の一塁守備では失策を犯した。直後、石井２軍監督に呼ばれた。「強い言い方だったので（笑）」と怒られることを覚悟したが、告げられたのは支配下昇格の吉報。「『もし、このままこういったプレーを続けてたら支配下をなしにするから』と言われたので、頑張ろうと思いました」と気持ちを入れ替え、その後は犠飛に３安打。自ら持ち味の打撃で祝福した。

会見では見守っていた長野編成本部参与から「読売新聞の長野です。将来どのような選手になりたいですか」と質問を受ける場面も。「守備でも攻撃面でもチームに貢献する。何よりも大切なのはホームランを打てる選手になりたい。あと、長野さんみたいな選手になりたい」とニッコリ。大先輩のように、圧倒的な成績と人柄で愛される選手を目指す。

現在１軍の外国人選手はキャベッジ、ダルベック、マルティネスの３人だけで枠は空いている。ティマは２軍では一塁がメイン、交流戦のパ・リーグ主催試合ではＤＨもあるだけに、その打棒に期待がかかる。

ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを１５歳で受験。１６歳で育成選手として来日。日本で成長した。最近お気に入りの言葉は「よし！」で「自分の中でやる気を出させるために」と色紙にも記した。「これから東京ドームでいっぱいホームラン打ちます！」と日本語で宣言した２１歳。１軍への扉をこじ開けた先の、ジャパニーズドリームをつかむ。（臼井 恭香）

〇…ティマの会見に同席した吉村ＣＢＯは「一番の彼の魅力は長打力」と期待した。球団がドミニカ共和国で行ったトライアウトで発掘して１６歳で来日。日本野球、日本語、日本文化の長期教育プログラムを組んで育ててきた。「ジャイアンツで育って、いずれ主力になってもらうというのは常にある。それを今後も追い求めていきたい」と外国人の育成にも力を入れる方針を改めて示した。

◆フリアン・ティマ（Ｊｕｌｉａｎ Ｔｉｍａ）２００４年９月２５日、ドミニカ共和国生まれ。２１歳。フアン・ホセ・ドゥアルテ校を経て、１９年１１月にドミニカ共和国で行われたトライアウトを受験して２１年に巨人と育成契約。１９４センチ、１０６キロ。右投右打。