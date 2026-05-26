プロ野球評論家で現役時代は近鉄などでプレーした金村義明氏が２５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。デビューから５試合連続でヒットを放つなど、底知れない潜在能力を見せつけている阪神・立石正広内野手を高く評価した。「輝くに決まってるやん。ピカピカに輝いてるやん。去年のドラフトの目玉やから」と３球団競合の逸材の力を認めた。

技術的に優れているのは、右打者にとって投手寄りにある左肩が開かない点だという。「（同僚の）森下もそうだけど、ずっと胸を（投手に）見せない。イチローが一番、バッティングで大事にしているのは胸のマークをできるだけ（投手に）見せないこと。素晴らしい理想の打撃をしている」と褒め上げた。

さらに試合前のベンチでは指を立てて、ビジョントレーニングに励んでいることにも言及。「マイペースで試合前に動体視力を鍛えるような目のトレーニングをやっている。これ村神様（米ホワイトソックス・村上）もやってたけど、今はやっている。あれイチローもやってたけど、めちゃくちゃ速いんやで。機械でパッパッパッ〜と。俺、めちゃくちゃ遅かったわ。俺は２日酔いで目突いてしまいそうになる！」と笑い飛ばした。

立石はここまで２２打数９安打の打率４割９厘、１本塁打、５打点と圧巻の数字を残している。「初見のピッチャーやで。初対決でこんだけ打てている。まぐれでもフロックでもない」と確かな能力に基づく成績に太鼓判を押した。