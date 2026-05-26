２２日の巨人戦の初回に下半身の踏ん張りを利かせて井上温大から二塁打を放った阪神・立石正広

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　プロ野球評論家で現役時代は近鉄などでプレーした金村義明氏が２５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。デビューから５試合連続でヒットを放つなど、底知れない潜在能力を見せつけている阪神・立石正広内野手を高く評価した。「輝くに決まってるやん。ピカピカに輝いてるやん。去年のドラフトの目玉やから」と３球団競合の逸材の力を認めた。

　技術的に優れているのは、右打者にとって投手寄りにある左肩が開かない点だという。「（同僚の）森下もそうだけど、ずっと胸を（投手に）見せない。イチローが一番、バッティングで大事にしているのは胸のマークをできるだけ（投手に）見せないこと。素晴らしい理想の打撃をしている」と褒め上げた。

　さらに試合前のベンチでは指を立てて、ビジョントレーニングに励んでいることにも言及。「マイペースで試合前に動体視力を鍛えるような目のトレーニングをやっている。これ村神様（米ホワイトソックス・村上）もやってたけど、今はやっている。あれイチローもやってたけど、めちゃくちゃ速いんやで。機械でパッパッパッ〜と。俺、めちゃくちゃ遅かったわ。俺は２日酔いで目突いてしまいそうになる！」と笑い飛ばした。

　立石はここまで２２打数９安打の打率４割９厘、１本塁打、５打点と圧巻の数字を残している。「初見のピッチャーやで。初対決でこんだけ打てている。まぐれでもフロックでもない」と確かな能力に基づく成績に太鼓判を押した。