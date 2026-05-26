オリックス・寺西成騎投手（２３）が２５日、勝ちパターンの一角でシーズンを完走する覚悟を示した。都内でセ・パ交流戦開幕記者会見に出席。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）へ向かう２年目右腕は「いつも通り、先発投手の勝ちをつないでいけるように。もう『寺西しかいない』と思ってもらえるように」と変わらずアピールするつもりだ。

開幕当初は２試合に先発し、１勝１敗。ペルドモの不調などチーム事情もあり、４月下旬からリリーフに回った。最速１５８キロの直球を主体に、救援では１０試合で２勝６ホールド。直近６試合連続無失点と充実し、椋木、マチャドにつなぐ「７回の男」として定着しつつある。

ファームでは育成の宇田川が右肘のトミー・ジョン手術から実戦復帰。もともとが火消しのスペシャリストでもあり、山崎や吉田を含めライバルは多い。「今のポジションで頑張りたい。みんなが帰って来て、僕が『お役御免』みたいな感じだったら、ちょっと悔しいので…」。言葉は穏やかでも、内に秘めた闘志は人一倍。簡単には譲らない。