阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が２５日、恩返しの一戦で偉大な先輩に並ぶ一打を誓った。交流戦は昨秋ドラフトで阪神、広島とともに指名された日本ハムを相手に、２６日から甲子園でスタート。「指名してくださったことはすごくうれしい。そういう面では、いい活躍を見せたいと思います」と決意をみなぎらせた。

黄金ルーキーは衝撃的な働きを見せ、１９日の中日戦（倉敷）から５試合で打率４割９厘、１本塁打、５打点。毎試合、Ｈランプをともしており、新人がデビューから６試合連続安打となれば、セ・リーグでは８１年の原辰徳以来４５年ぶりの快挙だ。相手先発は昨季の沢村賞に輝いた右腕・伊藤。「もう自分のスイングをするだけ」と持ち前の積極性でぶつかっていく。

この日は甲子園での指名練習に参加し、三塁で入念にノックを受けて準備万端。元タテジマ戦士の敵将・新庄監督との注目対決だけに、藤川監督が「シビアな勝負になる」と言えば、立石も「いい選手だなと思われるような活躍ができたら」と意気込んだ。若大将の記録に追いつく快音を響かせ、昨年は８勝１０敗と負け越した交流戦で好発進に導く。（小松 真也）