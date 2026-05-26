フジ火9ドラマ、小池栄子主演で“犯罪被害者支援室”にスポット 元“マル暴”刑事×“空気が読めない”心理学者がバディに【コメントあり】
俳優の小池栄子がフジテレビの7月7日スタート火曜ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）で主演を務めることが発表された。元暴力団対策係の刑事だった主人公を小池、そして心理学の知識には長けているが対人コミュニケーションは苦手な心理学者を北香那が演じていく。小池にとっては火9枠で初主演となる。
【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
小池が演じる黒木夏海（くろき･なつみ）は、警視庁西池袋署・犯罪被害者支援室所属の警部補。誰とでもフランクに接し、犯罪被害者とは警察官という立場よりひとりの人間として接する。上から目線で接することはもちろん、気持ちをわかったふりもしない。支援室に配属される前は、暴力団対策係の班長として仕事と向き合ってきたが、ある事件がきっかけで新設された被害者支援室に異動することになる。
フジテレビ制作の連続ドラマに初レギュラー出演となる北が演じる白石絵梨子（しらいし･えりこ）は、公認心理士と臨床心理士の資格を持つ帝都大学心理学部所属の心理学者。派遣職員として西池袋署にやってくる。学術的な専門性を持ち、やる気もある一方、被害者支援の現場は初めてであり、頭の回転が速すぎるせいか、共感力が低く独りよがりな面がある。犯罪被害にあった人々に心理学の学説を唱えたり、事務的な話をして相手から怒りを買ったりと、人の心の機微をとらえることが苦手で理屈が先に出てしまう。
また、犯罪被害者支援室という実在する部署にスポットライトを当て物語を紡ぐのは、稀代の脚本家･井上由美子。さらに演出は、井上と『きらきらひかる』（1998年、フジテレビ系）などでタッグを組んできた河毛俊作が担当。リアリティーと深みのある人間ドラマを具現化する両人が再び相まみえる。
■キャストコメント
◆小池栄子
Q. オファーを受けた際の感想、今作への意気込みをお聞かせください。
「今作の撮影チームが『新宿野戦病院』でもご一緒した方々だったので、またご一緒できる喜びと、バディ役が香那ちゃんということで、“是非やりたいです！”と即答させていただきました。香那ちゃんとは一緒のシーンでお芝居をするのは初めてでしたが、１シーン１シーンをどう演じていくのか細かい部分までじっくり話し合えています。お互いお芝居が大好きという共通の想いがあるので、信頼し合えるのも大きいです。二人で探りながら作業できていることがすごく楽しいですね。香那ちゃんはもちろん、スタッフさんとも作品について話し合うことが多くて、風通しの良い現場で丁寧に作品を作れています」
Q.主人公についてどのような役作りを経て撮影にのぞんでいますか？
「すごく複雑で難しい役どころだと思っています。出てくるキャラクターたちは皆、それぞれが過去に傷を抱えているのですが、その傷を抱えながらも被害者の方々を支援する。そして時には、支援したことで自分の傷が慰められる。繊細な表現は大切に演じさせていただいています。難しいなと思ったときは、“犯罪被害者支援のお仕事は、見えない血を流している方の＜止血＞をする仕事”という監督からの言葉を何度も思い返しています。事件が発生したら最初に現場に駆けつけて、被害者の方々がこれ以上血を流さないよう寄り添うという、第一段階のお仕事だという考えは念頭に置いています。そして絵梨子の先輩バディとしては、絵梨子が心折れそうな時にはキュッと持ち上げられるような頼もしい先輩であるように心がけています」
Q. 視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
「まずは何よりも“犯罪被害者支援室”という部署、お仕事があるということを皆さんに知っていただけたらうれしいです。今まさに、お困りになっていて誰に助けを求めればいいかわからない、どうやって暗闇から抜け出したらいいかわからない、と迷っている方々のヒントにもなる作品になれたらと思います。そして、すてきなキャストの方々もたくさん出演しますので、そちらも楽しみにお待ちいただけたらと思います！」
◆北香那
Q. オファーを受けた際の感想、今作への意気込みをお聞かせください。
「フジテレビの連続ドラマでレギュラー出演者としてお芝居させていただくのは初めてなので、すごくうれしかったです。栄子さんとは同じ作品に出演していた経験はありますが、しっかりと共演させていただくのは初めて。バディとして共演できることも楽しみでした。撮影中は“これどう思いますか？”と相談すると丁寧に向き合ってくださって、栄子さんに頼りすぎてしまっているかもしれません（笑）。毎日“今日は栄子さんとこのシーンについて話そうと”と想いをはせながら現場に行くのが楽しみになっています」
Q.演じる白石絵梨子についてどのような役作りを経て撮影にのぞんでいますか？
「絵梨子は人との距離感が苦手な部分や空回りしてしまうことが多いのですが、一生懸命さだけは忘れないよう心がけています。苦手な部分はあれど、しっかり頑張る部分が絵梨子の良い部分としてギャップになったらいいなと思いながら演じています。(小池演じる)夏海さんは頼れる上司ではありますが、時に“ノワール”な部分が垣間見えたときには、絵梨子が夏海さんに対してできることを探るように、お互いが持っていないモノを補い合うイメージで演じています」
Q. 視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
「今までの警察ドラマではあまりフォーカスされてこなかった“犯罪被害者支援室”に関するお話になるので、新鮮な感覚で見ていただける作品になっています。そしてお芝居が大好きなキャストの皆様が集まっているので、皆さんのお芝居にもご注目いただきたいです」
◆脚本･井上由美子
「息苦しい世の中ですね。世界は不安定で、目を背けたくなるニュースばかり。こんな時代に求められるのは、鮮やかに問題を解決するカッコいいヒロインではなく、そばに寄り添ってくれる、飾らない女性たちだと思いました。
犯罪を描いたドラマや映画の多くは犯人逮捕が終着点です。でも、被害者の痛みは犯人逮捕で一区切りするわけではありません。そんな傷ついた人たちをサポートするのが小池栄子さん演じる黒木夏海(警察官)と、北香那さん演じる白石絵梨子(心理学者)です。彼女たちには特殊能力も、超がつくようなテクニックもありません。“そばにいてもいいですか？”と寄り添い、言葉に耳を傾け、被害者が自分で立ち上がるのを支えます。
見どころは、過去を抱えたぶっきらぼうな元マル暴刑事・黒木の包容力と、共感能力に欠けた(長けたの間違いじゃなく！)、ちょっとうざい心理学者・白石の突破力、二人のコンビネーション。決して立派な人物とは言えない二人が、性格や人生経験の違いを乗り越えて、被害者たちを受け止めます。
そして、彼女たち自身も絆を築いていきます。時に先輩と後輩、時に姉と妹、時に女ともだち。表情を変えていく二人の関係を小池さんと北さんが豊かに演じてくれています。孤独で不器用だけど、それゆえに寄り添う力を持ったコンビにご期待ください」
【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
フジテレビ制作の連続ドラマに初レギュラー出演となる北が演じる白石絵梨子（しらいし･えりこ）は、公認心理士と臨床心理士の資格を持つ帝都大学心理学部所属の心理学者。派遣職員として西池袋署にやってくる。学術的な専門性を持ち、やる気もある一方、被害者支援の現場は初めてであり、頭の回転が速すぎるせいか、共感力が低く独りよがりな面がある。犯罪被害にあった人々に心理学の学説を唱えたり、事務的な話をして相手から怒りを買ったりと、人の心の機微をとらえることが苦手で理屈が先に出てしまう。
また、犯罪被害者支援室という実在する部署にスポットライトを当て物語を紡ぐのは、稀代の脚本家･井上由美子。さらに演出は、井上と『きらきらひかる』（1998年、フジテレビ系）などでタッグを組んできた河毛俊作が担当。リアリティーと深みのある人間ドラマを具現化する両人が再び相まみえる。
■キャストコメント
◆小池栄子
Q. オファーを受けた際の感想、今作への意気込みをお聞かせください。
「今作の撮影チームが『新宿野戦病院』でもご一緒した方々だったので、またご一緒できる喜びと、バディ役が香那ちゃんということで、“是非やりたいです！”と即答させていただきました。香那ちゃんとは一緒のシーンでお芝居をするのは初めてでしたが、１シーン１シーンをどう演じていくのか細かい部分までじっくり話し合えています。お互いお芝居が大好きという共通の想いがあるので、信頼し合えるのも大きいです。二人で探りながら作業できていることがすごく楽しいですね。香那ちゃんはもちろん、スタッフさんとも作品について話し合うことが多くて、風通しの良い現場で丁寧に作品を作れています」
Q.主人公についてどのような役作りを経て撮影にのぞんでいますか？
「すごく複雑で難しい役どころだと思っています。出てくるキャラクターたちは皆、それぞれが過去に傷を抱えているのですが、その傷を抱えながらも被害者の方々を支援する。そして時には、支援したことで自分の傷が慰められる。繊細な表現は大切に演じさせていただいています。難しいなと思ったときは、“犯罪被害者支援のお仕事は、見えない血を流している方の＜止血＞をする仕事”という監督からの言葉を何度も思い返しています。事件が発生したら最初に現場に駆けつけて、被害者の方々がこれ以上血を流さないよう寄り添うという、第一段階のお仕事だという考えは念頭に置いています。そして絵梨子の先輩バディとしては、絵梨子が心折れそうな時にはキュッと持ち上げられるような頼もしい先輩であるように心がけています」
Q. 視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
「まずは何よりも“犯罪被害者支援室”という部署、お仕事があるということを皆さんに知っていただけたらうれしいです。今まさに、お困りになっていて誰に助けを求めればいいかわからない、どうやって暗闇から抜け出したらいいかわからない、と迷っている方々のヒントにもなる作品になれたらと思います。そして、すてきなキャストの方々もたくさん出演しますので、そちらも楽しみにお待ちいただけたらと思います！」
◆北香那
Q. オファーを受けた際の感想、今作への意気込みをお聞かせください。
「フジテレビの連続ドラマでレギュラー出演者としてお芝居させていただくのは初めてなので、すごくうれしかったです。栄子さんとは同じ作品に出演していた経験はありますが、しっかりと共演させていただくのは初めて。バディとして共演できることも楽しみでした。撮影中は“これどう思いますか？”と相談すると丁寧に向き合ってくださって、栄子さんに頼りすぎてしまっているかもしれません（笑）。毎日“今日は栄子さんとこのシーンについて話そうと”と想いをはせながら現場に行くのが楽しみになっています」
Q.演じる白石絵梨子についてどのような役作りを経て撮影にのぞんでいますか？
「絵梨子は人との距離感が苦手な部分や空回りしてしまうことが多いのですが、一生懸命さだけは忘れないよう心がけています。苦手な部分はあれど、しっかり頑張る部分が絵梨子の良い部分としてギャップになったらいいなと思いながら演じています。(小池演じる)夏海さんは頼れる上司ではありますが、時に“ノワール”な部分が垣間見えたときには、絵梨子が夏海さんに対してできることを探るように、お互いが持っていないモノを補い合うイメージで演じています」
Q. 視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
「今までの警察ドラマではあまりフォーカスされてこなかった“犯罪被害者支援室”に関するお話になるので、新鮮な感覚で見ていただける作品になっています。そしてお芝居が大好きなキャストの皆様が集まっているので、皆さんのお芝居にもご注目いただきたいです」
◆脚本･井上由美子
「息苦しい世の中ですね。世界は不安定で、目を背けたくなるニュースばかり。こんな時代に求められるのは、鮮やかに問題を解決するカッコいいヒロインではなく、そばに寄り添ってくれる、飾らない女性たちだと思いました。
犯罪を描いたドラマや映画の多くは犯人逮捕が終着点です。でも、被害者の痛みは犯人逮捕で一区切りするわけではありません。そんな傷ついた人たちをサポートするのが小池栄子さん演じる黒木夏海(警察官)と、北香那さん演じる白石絵梨子(心理学者)です。彼女たちには特殊能力も、超がつくようなテクニックもありません。“そばにいてもいいですか？”と寄り添い、言葉に耳を傾け、被害者が自分で立ち上がるのを支えます。
見どころは、過去を抱えたぶっきらぼうな元マル暴刑事・黒木の包容力と、共感能力に欠けた(長けたの間違いじゃなく！)、ちょっとうざい心理学者・白石の突破力、二人のコンビネーション。決して立派な人物とは言えない二人が、性格や人生経験の違いを乗り越えて、被害者たちを受け止めます。
そして、彼女たち自身も絆を築いていきます。時に先輩と後輩、時に姉と妹、時に女ともだち。表情を変えていく二人の関係を小池さんと北さんが豊かに演じてくれています。孤独で不器用だけど、それゆえに寄り添う力を持ったコンビにご期待ください」