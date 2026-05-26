お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。家族との生活が楽しすぎて、「家族サービス」の意味が分からないと明かした。

お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二から、結婚して何年たったかと聞かれたジュニアは「10年たったなあ。子供が8歳やからな。小3やから」と答えた。

ジュニアは2015年9月に一般女性と結婚。3人の男児が誕生している。

学校行事には行くのか？と聞かれたジュニアは「行くよ。幼稚園のなんかとか。この間も『三匹の子ぶた』見に行ったわ。面白いよ。面白いし、“うわ、そうなんやっ”みたいな気づきがめっちゃある」と語った。

また、先日は長男と映画を見に行き、予告編が流れた後に「“次どれ行く？”って言ったら、“顔がカメラのやつ”って。映画泥棒の、あれが映画だと思ってるのよ、めっちゃ面白そうって」と、上映前に流れるマナームービー「NO MORE 映画泥棒」の続きを見たいと語っていたと明かし「もう結果出てるわな。でもなるほどなって」と笑った。

小峠が「偉いっすね、ちゃんとやってるの」と言うと「いやいや、そういう感覚やないで。家族サービスって、何やそれって思う。俺もう、全然そんな気ない。めっちゃ楽しいから、俺が。家族サービスの意味が分からん」と、自身が楽しんでいると明かしていた。