「マジ？」「えぐいな」日本激震の悲報から３週間→届いた“超朗報”にSNS驚嘆！「もうプレーしてんのかよ」
日本代表にとっては、この上ない朗報だ。
５月31日のアイスランド戦を経て、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンが５月25日に千葉県内で始動した。
この日、練習に参加した13人の中に、５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折した鈴木唯人（フライブルク）の姿もあった。
フルメニューではなかったものの、ボールを使った練習にも参加。トレーニング後の取材では、「コンタクト（プレー）だけ最後、今週１週間かけて確認して。それ以外はできるというか先週からやっています。痛みとかは全然ない」と話し、大きな問題はないことを強調した。
一時はW杯出場が危ぶまれ、日本を激震させたなか、復帰できる見込みでメンバー入り。そして、初日から練習参加と急速な回復ぶりに、ファンも驚嘆。SNSでは小さくない話題となり、次のような声が上がった。
「もう怪我治ったの？」
「鎖骨折ったんだよね？ すごいジャンプしたり走ったりしてるけど痛みないって言ってるのマジ？」
「頼もしいぜ」
「フィジカルコンタクトは無しでも参加してるのえぐいな」
「対人以外はもうプレーしてんのかよ笑 治るスピードえぐいな笑」
「問題無さそうで良かった」
「普通に練習参加してるの安心した」
５月31日のアイスランド戦でプレーできるかはまだ分からないが、６月14日のワールドカップ初戦には間に合いそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」
５月31日のアイスランド戦を経て、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンが５月25日に千葉県内で始動した。
この日、練習に参加した13人の中に、５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折した鈴木唯人（フライブルク）の姿もあった。
フルメニューではなかったものの、ボールを使った練習にも参加。トレーニング後の取材では、「コンタクト（プレー）だけ最後、今週１週間かけて確認して。それ以外はできるというか先週からやっています。痛みとかは全然ない」と話し、大きな問題はないことを強調した。
一時はW杯出場が危ぶまれ、日本を激震させたなか、復帰できる見込みでメンバー入り。そして、初日から練習参加と急速な回復ぶりに、ファンも驚嘆。SNSでは小さくない話題となり、次のような声が上がった。
「鎖骨折ったんだよね？ すごいジャンプしたり走ったりしてるけど痛みないって言ってるのマジ？」
「頼もしいぜ」
「フィジカルコンタクトは無しでも参加してるのえぐいな」
「対人以外はもうプレーしてんのかよ笑 治るスピードえぐいな笑」
「問題無さそうで良かった」
「普通に練習参加してるの安心した」
５月31日のアイスランド戦でプレーできるかはまだ分からないが、６月14日のワールドカップ初戦には間に合いそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」