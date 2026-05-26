親の背を見て子が進化していく。公営競技で増えている親子選手。ボートレースではG1レーサーの前田光昭を父に持つ前田紗希が26年後期の勝率で初の女子トップに輝いた。

JRAなら横山典弘騎手。息子の和生、武史とG1でも数多く競演している。

競輪界も新たな親子鷹が羽ばたいている。S級経験が豊富で御年50を迎えても自力選手として生きのいい若手と渡り合う藤田昌宏（51＝岡山）を父に持つ藤田楓（23＝岡山）が絶好調。4月の熊本から3連続Vを決めて、脚力の高さを証明した。今期得点は93点をマーク。来々期のS級昇格も有力となっている。

昨年、プロデビュー2戦目の高知で優勝して能力の片りんを見せると、年末のA級チャレンジファイナルでは果敢な先行で3着に粘ってA級2班に特別昇格。今年は全26走中22本の最終バックを奪取して、逃げ16回をマーク。決まり手が示すように先行に強いこだわりを持つ。

「立ち上げて（推進力）95％で回していくのが自分のスタイル。もっとスピードを上げていきたいし、先行の中でもいろんな幅を増やしていきたい」。常に先を見据え、果敢な仕掛けに迷いはない。

127期生は早期卒業を果たした市田龍生都を始め、逸材が粒ぞろい。藤田にとって同支部の猿楽楓樹には特別な思いがある。

「猿楽さんはずっと強いしライバル。一緒に練習することもある。その中で自分の方が強いという思いは持っている」と闘争心むき出し。同期との稽古は大きな刺激になっている。

直近の成績が示すように着実に先行力が向上。脚力も以前よりついてきた。見据えるは大舞台。「（来年）S級に上がれると思うので父と玉野記念に出たい」。地元ひのき舞台での親子競演を目指す。果敢な先行を代名詞に、さらなる進化を求めていく。（栗林 幸太郎）