J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔’s eye」。今回は「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の最終節で、23日に行われた愛媛戦について語った。2―1で勝利してホーム7連勝で西A組の2位を確定させるなど収穫の多かった一戦。30日にホームで西B組2位の鹿児島戦からスタートするプレーオフラウンドに向けた修正ポイントなども語った。

――ホームの大歓声を背に、序盤からリズム良く攻めた。

「リーグ戦を通して戦ってきて、ここ数試合はやろうとしているサッカーが整備されてきたと思います。愛媛戦でも、良い攻撃ができていました」

――効果的な縦パスも入っていたが、具体的にどこが良くなってきた？

「距離感も良くなっていますが、一番はパスを出す選手と受ける選手のタイミングが合っていることです。縦に入るタイミングなど、どこを狙うかの共通理解も深まっている印象です。パスを出したいところに、受け手も走り込めていると思います」

――守備面も選手の距離感が良かった。

「そうですね。特に前線の若月選手シマブク選手、笠井選手あたりが、ずっと出続けていることで、スイッチを入れるタイミングも合っていて、連動もできていました」

――前半は0―0で折り返すも、後半15分に先制ゴールを奪った。

「右サイドを何人かが絡んで崩し、最終的には右サイドバックの藤原（奏）選手のクロスに、左サイドバックの加藤選手が頭で合わせた。攻撃の厚みを象徴する形でした」

――後半33分の笠井の2点目は、押し込まれる展開が続いた中でのカウンターから。

「試合後の船越監督のコメントでも“プラン通り”とありましたが、しっかりとブロックを組んで、点を与えず、カウンターを狙っていた。“パスを回されている”という意識ではなく、全員が“奪ったら行くよ”という意識で、準備ができていたと思います」

――リーグ戦はホーム7連勝締めで、西A組2位でプレーオフラウンドへ。今大会を通じて台頭した選手は？

「いろんな選手が出てきた中、ボランチの大西選手は印象に残った一人。相手からボールを奪い取る強みがあり、運動量、プレーエリアも広い。攻撃では前に入っていく。昔のレオ・シルバ（13〜16年に新潟でボランチとしてプレー）みたいに、いてくれると助かる選手。今の日本代表でいうと佐野海舟選手（ドイツ1部・マインツ）みたいな存在」

――攻撃陣で印象に残った選手は？

「ここ数試合では若月選手、シマブク選手、笠井選手の関係性がいい。3選手とも自分の役割が分かってきている印象です」

――30日のプレーオフ第1戦へ向け、攻撃陣は決定力を高めることも課題。

「ワントップという重要なポジションを任されている若月選手には、より得点することでチームを助けてほしい。周りを生かすプレーはできているし、守備のスイッチの入れどころもいい。でも、ワントップは得点を取ることが最も重要な仕事。最後の精度、決め切るところを、より追求してほしいです」

――チームとしての修正点は？

「ここ数試合、守備は非常に良かった。互いの距離感、コンパクト感も含めて。ただ、愛媛戦では守備のラインが、やや低くて、相手に深いところまで入られていました。ブロックを組む高さは、少し改善した方がいい。カウンターにつなげる意味でも。残りのプレーオフ2試合を勝利するためにも、改善すべきポイントだと思います」

◇成岡 翔（なるおか・しょう）1984年（昭59）5月31日生まれ、静岡県島田市出身の41歳。藤枝東高では中心選手として活躍し、1学年上に長谷部誠、同学年には大井健太郎、岡田隆。03年に入団した磐田では背番号10も背負うなど、主にMFとして163試合に出場して22得点もマーク。計5クラブを渡り歩き、19年に地元の当時J3藤枝で現役を引退。J1通算303試合で35得点。U―17、U―20日本代表。1メートル75、70キロ。

▽愛媛戦VTR 1万6731人が詰めかけたホームで、立ち上がりからリズム良く攻めるも前半は0―0。後半15分にDF加藤が右からのクロスに頭で合わせる加入後初ゴールで先制すると、同33分にMF笠井が追加点を挙げた。終了間際にオウンゴールで失点するも逃げ切り、ホーム7連勝でリーグ戦を締めて順位は西A組の2位が確定。各組2位の4チームで全体5〜8位を争うプレーオフラウンドに進む。

○…地域ラウンドで西A組2位の新潟は30日のプレーオフラウンド第1戦で西B組2位のJ3鹿児島とホームで対戦する。第2戦は6月6日か7日に行われ、第1戦に勝利すれば東A組2位のJ2秋田と同B組2位のJ2札幌の勝者と、負ければその敗者と対戦し、全体の5〜8位が決まる。第2戦の開催地はリーグ戦の勝ち点が多いチームがホームで、札幌が相手なら6日にホーム、同じ勝ち点ながら得失点差で下回る秋田が相手なら7日にアウェーとなる。